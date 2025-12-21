এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
    নির্বাচনে সহিংসতা নয়, শান্তির অঙ্গীকার টাঙ্গাইলের প্রার্থীদের

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:৪৩ পিএম
    নির্বাচনে সহিংসতা নয়, শান্তির অঙ্গীকার টাঙ্গাইলের প্রার্থীদের

    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে টাঙ্গাইলে আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা শপথ গ্রহণ করেছেন।

    রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিকেলে শহরের একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টের সম্মেলন কক্ষে ‘আন্তঃদলীয় সম্প্রীতি সংলাপ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এই শপথ নেওয়া হয়। ইউকে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ও ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় মাল্টিপার্টি অ্যাডভোকেসি ফোরাম, টাঙ্গাইল এই সংলাপের আয়োজন করে।

    সংলাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী, তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচনী সময়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্মিলিতভাবে কাজ করা এবং সহিংসতা পরিহারের অঙ্গীকার করেন।

    অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আহসান হাবিব মাসুদ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী ফাতেমা রহমান বীথি এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী মাসুদুর রহমান রাসেল।

    সভায় বক্তব্যে সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, বিএনপি গোপন রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। দল যা বলে তা প্রকাশ্যেই বলে এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। ভুল হলে তা সংশোধন করে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই বিএনপির রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

    তিনি টাঙ্গাইলকে মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত ও চাঁদাবাজমুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, যানজট, ময়লা-আবর্জনা ও নগর ব্যবস্থাপনার বিশৃঙ্খলা দূর করে টাঙ্গাইলকে নতুনভাবে সাজাতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন। নির্বাচনে যেই বিজয়ী হোন না কেন, জনস্বার্থে তাকে সহযোগিতা করার আশ্বাসও দেন তিনি।

    আলোচনা সভা শেষে আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।

    ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি একেএম মনিরুল হক ভিপি মনিরের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন সংগঠনটির ময়মনসিংহ বিভাগের ম্যানেজার নার্গিস আক্তার, জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার তৌহিদুল ইসলাম বাবু।

    অনুষ্ঠানে সম্প্রীতি সংলাপ পাঠ করেন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের জেলা সহ-সভাপতি রকসি মেহেদী। এ সময় জেলা টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সভাপতি মো. হাসানুজ্জামিল শাহীন, সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানুসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

    এসকে/আরআই

    নির্বাচন শান্তির অঙ্গীকার টাঙ্গাইল সুলতান সালাউদ্দিন টুকু

