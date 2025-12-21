রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট

এইমাত্র
    খেলা

    অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ বিগ ব্যাশে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স অব্যাহত আছে বাংলাদেশি লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনের। তার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের পর মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয় পেয়েছে হোবার্ট হারিকেন্স। এই জয়ের ফলে তিন ম্যাচে দুই জয়ে টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে হোবার্ট।

    ভিক্টোরিয়ায় টস জিতে মেলবোর্নকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় হোবার্ট। ইনিংসের শুরুতে বল হাতে দায়িত্ব পান রিশাদ। প্রথম দুই ওভারে উইকেট না পেলেও রান আটকে রাখতে সফল হন তিনি। নিজের তৃতীয় ওভারে মাত্র তিন রান দিয়ে চাপ বাড়ান এই লেগ স্পিনার।

    শেষ ওভারে এসে জ্যাক ফ্রেজার–ম্যাকগার্ককে ফিরিয়ে এনে বোলিংয়ে নিজের কাজটি সম্পন্ন করেন রিশাদ। চার ওভারে ২১ রান খরচায় একটি উইকেট ছিল তার নামের পাশে।

    রিশাদের কিপটে বোলিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে হোবার্টের বোলাররা নিয়মিত উইকেট তুলে নিতে থাকেন। ফলে ভালো শুরুর পরও বড় সংগ্রহ গড়তে পারেনি মেলবোর্ন। ওপেনার টিম সেইফার্ট ও মোহাম্মদ রিজওয়ান দ্রুত রান তুললেও, তাদের বিদায়ের পর ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে পড়ে। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৫ রানে থামে রেনেগেডস।

    জবাব দিতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে হোবার্ট। প্রথম বলেই উইকেট হারালেও আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি দেখা যায়নি দলে। নিখিল চৌধুরী ও বেন ম্যাকডারমটের জুটিতে দ্রুত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় হারিকেন্স।

    নিখিল ৩৮ বলে ৭৯ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে দলের জয়ের পথ সহজ করে দেন। ম্যাকডারমট শেষ পর্যন্ত ৩৩ বলে ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। রিশাদ হোসেনের দল ৩৭ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে।

