দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে

বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এ তথ্য জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।
সন্ধ্যা সোয়া পাঁচটায় মাগরিবের পর, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে চাঁদ দেখার সংবাদ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে রজব মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়।
ইসলামে চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে গণ্য করা হয়; রজব, জিলকদ, জিলহজ ও মহররম। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে আরব সমাজে এসব মাসে সংঘাত ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি বিশ্রাম ও আত্মসংযমের চর্চা করা হতো।
এই চার মাসের মধ্যে রজব মাস মুসলিমদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে রজব মাসের ২৬ তারিখের রাত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
এ রাতেই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) মেরাজে গমন করেন এবং উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে ফিরে আসেন—যা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।
আরডি