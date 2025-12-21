ভারতের মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট জয়ের পথে

ভারতের মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন মহাযুতি জোট জয়ের পথে রয়েছে। এরমধ্যে বিজেপি একক দল হিসেবে সর্বোচ্চ আসনে জয় পেয়েছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বাংলাদেশ সময় রাতে সাড়ে ৮টার দিকে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি নগর পরিষদ এবং পঞ্চায়েতের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এরমধ্যে বিজেপি একাই জিতেছে ১২৯টিতে।
বিরোধী দল কংগ্রেস ও শিবসেনা সরাসরি পরাজয়ের কথা স্বীকার না করলেও; তারা বলেছে নির্বাচন কমিশন বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতির জয়ের ‘ব্যবস্থা’ করে দিয়েছে।
বিজেপি জোট হয়ে দল করলেও তারা এককভাবেই স্থানীয় নেতৃত্ব গঠন করতে পারবে।
প্রথমে ২৬৪টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং নগর পঞ্চায়েতে ভোটাভুটি হয়। গত ২ ডিসেম্বর এ ভোটগ্রহণ হয়। এরপর গতকাল ২০ ডিসেম্বর আরও প্রায় ২০টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং নগর পঞ্চায়েতে ভোট হয়। আজ রোববার সকাল ১০টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়।
সূত্র: এনডিটিভি
এবি