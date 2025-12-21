পাঁচ বছর চাকরি করলেই মিলবে কোটি টাকার ফ্ল্যাট

দক্ষ কর্মীদের ধরে রাখতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে চীনের একটি প্রতিষ্ঠান। পাঁচ বছর চাকরি করা কর্মীদের উপহার হিসেবে ফ্ল্যাট দিচ্ছে তারা। অটোমোটিভ ফাস্টেনার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ঝেজিয়াং গুওশেং অটোমোবাইল কোম্পানি লিমিটেড তাদের কারখানার কাছাকাছি ১৮টি ফ্ল্যাট কিনেছে, যা যোগ্য কর্মীদের পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে।
হংকংভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য স্ট্যান্ডার্ডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ফ্ল্যাটগুলো দুই বছর আগে কেনা হয়েছিল, তখন এসবের দাম তুলনামূলক কম ছিল। প্রতিষ্ঠানটির মালিক এসব ইউনিট কিনতে ১ কোটি ইউয়ান বা প্রায় ১৭ কোটি ৩৭ লাখ রুপি ব্যয় করেছেন।
সম্প্রতি ঝেজিয়াং গুওশেং অটোমোবাইলের একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ওয়েনঝু-ভিত্তিক এই কোম্পানিতে টানা পাঁচ বছর চাকরি করলে কর্মীরা বিনা মূল্যে একটি ফ্ল্যাট পাওয়ার যোগ্য হবেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে মোট ৪৫০ জন কর্মী কাজ করছেন।
চলতি বছর এখন পর্যন্ত পাঁচটি ফ্ল্যাট ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি ফ্ল্যাট পেয়েছেন এমন কর্মীরা, যারা এন্ট্রি-লেভেল পদ থেকে ধাপে ধাপে উঠে ম্যানেজমেন্ট লেভেলে পৌঁছেছেন। তবে ফ্ল্যাট পাওয়ার পর কর্মীদের কোম্পানির সঙ্গে আরও পাঁচ বছর কাজ করার একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে।
প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার ওয়াং জিয়ায়ুয়ান জানান, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য দক্ষ কর্মীদের পুরস্কৃত করা।
তিনি ন্যাশনাল বিজনেস ডেইলি-কে বলেন, ‘চলতি বছর আমরা পাঁচটি ফ্ল্যাট দিয়েছি। আগামী বছর আরও আটটি দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তিন বছরে মোট ১৮টি ফ্ল্যাট বিতরণ করা হবে। আমাদের লক্ষ্য খুবই স্পষ্ট, মেধাবী কর্মীদের আকর্ষণ করা এবং মূল ম্যানেজমেন্ট টিমকে ধরে রাখা।’
ওয়াং জানান, সব ফ্ল্যাটই কোম্পানি থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত এবং আয়তনে ১০০ থেকে ১৫০ বর্গমিটার। ওই এলাকায় ব্যবহৃত (সেকেন্ড-হ্যান্ড) ফ্ল্যাটের গড় দাম প্রতি বর্গমিটার ৭ হাজার থেকে সাড়ে ৮ হাজার ইউয়ান (প্রায় ১ লাখ ২১ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা) পর্যন্ত।
এই হিসাবে একটি ফ্ল্যাটের গড় মূল্য দাঁড়ায় আনুমানিক ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা থেকে ২ কোটি ৪ লাখ টাকার মতো। ইতোমধ্যে এক কর্মী দম্পতিকে ১৪৪ বর্গমিটার আয়তনের একটি ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
ফ্ল্যাট পেতে কর্মীদের একটি আবাসন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং সংস্কার কাজ শেষ হলে সেখানে বসবাস শুরু করতে হবে। পাঁচ বছর চাকরি সম্পন্ন হওয়ার পর ফ্ল্যাটের মালিকানা তাদের নামে হস্তান্তর করা হবে। তবে সংস্কার বাবদ যে খরচ হয়েছে, তা কর্মীদের কোম্পানিকে ফেরত দিতে হবে।
