এইমাত্র
  • সুদানে মার্কেটে ড্রোন হামলায় ১০ জন নিহত
  • অভিবাসীসহ কর্মীদের মর্যাদা বাড়াতে সৌদিতে নতুন নিয়ম, বাধ্যতামূলক ১ জানুয়ারি
  • ভারতের মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট জয়ের পথে
  • তারেক রহমানের ফেরার দিনে মা‌র্কিন নাগ‌রিকদের জন্য দূতাবাসের নির্দেশনা
  • দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে
  • অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু
  • হাদীর হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তাকারী দুইজন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
  • রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট
  • ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
  • আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ
    • আজ সোমবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বাঘাইছড়িতে বিজিবির অভিযানে অবৈধ কাঠ জব্দ

    মো. মহিউদ্দিন, বাঘাইছড়ি (রাঙ্গামাটি) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:০৬ পিএম
    মো. মহিউদ্দিন, বাঘাইছড়ি (রাঙ্গামাটি) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:০৬ পিএম

    বাঘাইছড়িতে বিজিবির অভিযানে অবৈধ কাঠ জব্দ

    মো. মহিউদ্দিন, বাঘাইছড়ি (রাঙ্গামাটি) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:০৬ পিএম

    বাঘাইছড়ির বিভিন্ন এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ গোল কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে।

    রবিবার (২১ ডিসেম্বর) বিকেলে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মারিশ্যা জোন (২৭ বিজিবি)-এর জোন কমান্ডারের নির্দেশনায় হাবিলদার মো. আমান উল্লাহর নেতৃত্বে মাস্টারপাড়া নুর আলমের স-মিল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

    উক্ত এলাকার অজ্ঞাত অসাধু কাঠ ব্যবসায়ীরা চোরাচালানের উদ্দেশ্যে মাস্টারপাড়া সংলগ্ন কাচালং নদীতে পানির নিচে বিভিন্ন প্রকার কাঠ ও গাছের গুঁড়ি ডুবিয়ে রাখে। পরবর্তীতে বিজিবির টহল দল তল্লাশি চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পানির নিচ থেকে গর্জন কাঠ ও বাদি গাছসহ সর্বমোট ১৭৩.০৯ ঘনফুট অবৈধ কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। আটককৃত কাঠের সিজার মূল্য ৪,৩২,৭২৫ টাকা।

    এ বিষয়ে মারিশ্যা জোন (২৭ বিজিবি)-এর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, পিএসসি বলেন, দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি নিয়মিত অভিযান ও টহল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে চোরাকারবারিরা নানা অভিনব কৌশলে চোরাচালান কার্যক্রম বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এ কারণে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি অভিযানিক টহল জোরদার করা হয়েছে।

    তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সীমান্ত ও পার্বত্য এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অবৈধ চোরাচালান দমনে ভবিষ্যতেও বিজিবির এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

    এনআই

    ট্যাগ :

    বাঘাইছড়িতে বিজিবির অভিযান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…