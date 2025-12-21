বাঘাইছড়িতে বিজিবির অভিযানে অবৈধ কাঠ জব্দ

বাঘাইছড়ির বিভিন্ন এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ গোল কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে।
রবিবার (২১ ডিসেম্বর) বিকেলে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মারিশ্যা জোন (২৭ বিজিবি)-এর জোন কমান্ডারের নির্দেশনায় হাবিলদার মো. আমান উল্লাহর নেতৃত্বে মাস্টারপাড়া নুর আলমের স-মিল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।
উক্ত এলাকার অজ্ঞাত অসাধু কাঠ ব্যবসায়ীরা চোরাচালানের উদ্দেশ্যে মাস্টারপাড়া সংলগ্ন কাচালং নদীতে পানির নিচে বিভিন্ন প্রকার কাঠ ও গাছের গুঁড়ি ডুবিয়ে রাখে। পরবর্তীতে বিজিবির টহল দল তল্লাশি চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পানির নিচ থেকে গর্জন কাঠ ও বাদি গাছসহ সর্বমোট ১৭৩.০৯ ঘনফুট অবৈধ কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। আটককৃত কাঠের সিজার মূল্য ৪,৩২,৭২৫ টাকা।
এ বিষয়ে মারিশ্যা জোন (২৭ বিজিবি)-এর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, পিএসসি বলেন, দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি নিয়মিত অভিযান ও টহল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে চোরাকারবারিরা নানা অভিনব কৌশলে চোরাচালান কার্যক্রম বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এ কারণে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি অভিযানিক টহল জোরদার করা হয়েছে।
তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সীমান্ত ও পার্বত্য এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অবৈধ চোরাচালান দমনে ভবিষ্যতেও বিজিবির এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
এনআই