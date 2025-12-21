সুনামগঞ্জে ৪০ লাখ টাকার বিপুল পরিমাণ ভারতীয় জিরা ও ফুসকা জব্দ

সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ৪০ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় জিরা ও ফুসকা জব্দ করেছে বিজিবি।
রবিবার (২১ ডিসেম্বর) ভোররাতে উপজেলার ঘাগটিয়া গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ঘরে সেনাবাহিনী ও বিজিবির একটি বিশেষ অভিযানিক দল গোপন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এসব পণ্য জব্দ করে।
বিজিবি জানায়, অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় আনুমানিক ২,৫০০ কেজি ভারতীয় জিরা এবং ৯,৫০০ কেজি ভারতীয় ফুসকা আটক করা হয়, যার আনুমানিক সিজার মূল্য ৪০ লাখ টাকা।
অভিযানে সেনাবাহিনীর একজন অফিসারসহ ১৫ জন এবং বিজিবির জেসিও-১০০১২ নায়েব সুবেদার কাজী মো. কামালের নেতৃত্বে ১৪ জন সদস্যসহ সর্বমোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন।
সুনামগঞ্জ-২৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ কে এম জাকারিয়া কাদির, পিএসসি জানান, ঊর্ধ্বতন সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি চোরাই পথে ভারতীয় অবৈধ পণ্য প্রবেশের ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি রোধে বিজিবির অভিযানিক কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত থাকবে। আটককৃত ভারতীয় জিরা ও ফুসকা শুল্ক কার্যালয়, সুনামগঞ্জে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
এনআই