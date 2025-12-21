দুঃখ প্রকাশের পর আটক বিএসএফ সদস্যকে ফেরত দিল বিজিবি

আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম সীমান্ত এলাকা থেকে আটক হওয়া ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্য কনস্টেবল বেদ প্রকাশকে ফেরত দিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
রবিবার (২১ ডিসেম্বর) দুইদেশের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত দেয়া হয় তাকে।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, রোববার ভোর ৫টার দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার জেলার ১৭৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের অর্জুন ক্যাম্পের টহল দলের সদস্য কনস্টেবল বেদ প্রকাশ শূন্যরেখা অতিক্রম করে পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি প্রায় ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলে আসেন। ঘটনাটি নজরে এলে ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীন দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ক্যাম্পের টহল দল তাকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরে আটক বিএসএফ সদস্যের কাছ থেকে একটি শটগান, দুটি গুলি, একটি ওয়্যারলেস সেট এবং একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
আটকের পর তাকে বিজিবির হেফাজতে রাখা হয় এবং বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে বিএসএফকে জানিয়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়। এরপর রোববার দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে তিনবিঘা করিডোর এলাকায় ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে ভারতের পক্ষে ১৭৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক বিজয় প্রকাশ সুকলা এবং বাংলাদেশের পক্ষে ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সেলিম আল দীন উপস্থিত ছিলেন। উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তত ১০ জন করে সদস্য বৈঠকে অংশ নেন।
বৈঠক সূত্রে জানা যায়, বিএসএফ সদস্যের অনুপ্রবেশের ঘটনায় ভারতের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না বলে আশ্বাস দেয়া হয়। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় কোনো বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে প্রবেশ করলে গুলি না চালিয়ে আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তরের বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হয়।
এ বিষয়ে ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সেলিম আল দীন বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে আটক বিএসএফ সদস্য জানিয়েছেন—কুয়াশার কারণে গরু পাচারকারীদের ধাওয়া করতে গিয়ে তিনি ভুলবশত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। শীত মৌসুমে চোরাচালান ও অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রম রোধে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরে জব্দ করা অস্ত্র ও সরঞ্জামসহ আটক বিএসএফ সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
এনআই