ইজিবাইকের চাকায় ওড়না জড়িয়ে নারীর মৃত্যু

যশোরে ইজিবাইকের চাকায় ওড়না জড়িয়ে নাসিমা বেগম (৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।
রবিবার (২১ ডিসেম্বর) জেলা পরিষদের মেইন গেটের সামনের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নাসিমা সদর উপজেলার রূপদিয়া ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের স্ত্রী।
জানা গেছে, বেলা ১২টার দিকে নাসিমা একটি ইজিবাইকে করে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর গায়ের ওড়না ইজিবাইকের চাকায় জড়িয়ে গেলে গলায় ফাঁস লেগে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে অন্য যাত্রীরা তাঁকে উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ ডা. বিচিত্র মল্লিক জানান, হাসপাতালে আনার আগেই নাসিমার মৃত্যু হয়।
এনআই