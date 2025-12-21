এইমাত্র
  • সুদানে মার্কেটে ড্রোন হামলায় ১০ জন নিহত
  • অভিবাসীসহ কর্মীদের মর্যাদা বাড়াতে সৌদিতে নতুন নিয়ম, বাধ্যতামূলক ১ জানুয়ারি
  • ভারতের মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট জয়ের পথে
  • তারেক রহমানের ফেরার দিনে মা‌র্কিন নাগ‌রিকদের জন্য দূতাবাসের নির্দেশনা
  • দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে
  • অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু
  • হাদীর হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তাকারী দুইজন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
  • রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট
  • ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
  • আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ
    • আজ সোমবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ইজিবাইকের চাকায় ওড়না জড়িয়ে নারীর মৃত্যু

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:০২ পিএম
    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:০২ পিএম

    ইজিবাইকের চাকায় ওড়না জড়িয়ে নারীর মৃত্যু

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:০২ পিএম

    যশোরে ইজিবাইকের চাকায় ওড়না জড়িয়ে নাসিমা বেগম (৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

    রবিবার (২১ ডিসেম্বর) জেলা পরিষদের মেইন গেটের সামনের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নাসিমা সদর উপজেলার রূপদিয়া ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের স্ত্রী।

    জানা গেছে, বেলা ১২টার দিকে নাসিমা একটি ইজিবাইকে করে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর গায়ের ওড়না ইজিবাইকের চাকায় জড়িয়ে গেলে গলায় ফাঁস লেগে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে অন্য যাত্রীরা তাঁকে উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

    হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ ডা. বিচিত্র মল্লিক জানান, হাসপাতালে আনার আগেই নাসিমার মৃত্যু হয়।

    এনআই

    ট্যাগ :

    ইজিবাইকের চাকায় ওড়না জড়িয়ে নারীর মৃত্যু

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…