বাদুরের মাংস খেয়ে হাসপাতালে ৬ জন

যশোরের মণিরামপুরে রাতে বাদুরের মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ার পর একই পরিবারের ছয়জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পরদিন সকালে তারা অচেতন অবস্থায় ঘরের ভেতর পড়ে ছিলেন। পরে প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করেন। মণিরামপুর উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
অসুস্থ ছয়জনকে রবিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর ৩টা ২২ মিনিটে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
অসুস্থরা হলেন বাহাদুরপুর গ্রামের সুভাষ দাস (৪০), তাঁর স্ত্রী সখি দাস (৩৫), দুই ছেলে ইন্দ্রজিত দাস (২০) ও হৃদয় দাস (১৫), তারাপদ দাসের ছেলে রবিন দাস (৬০) এবং দিলীপ দাসের ছেলে অজয় দাস (২০)।
সখি দাস জানান, শনিবার তিনি বাবার বাড়ি থেকে এক কেজি বাদুরের মাংস নিয়ে এসে রান্না করেন। রাতে পরিবারের সবাই মিলে ওই মাংস দিয়ে ভাত খান। রোববার বেলা ১২টার দিকে তাঁর চেতনা ফিরলে তিনি নিজেকে মণিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেখতে পান। পরে জানতে পারেন, পরিবারের অন্য সদস্যরাও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্বজনরা জানান, প্রতিবেশীরা ছয়জনকে উদ্ধার করে প্রথমে মণিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানকার চিকিৎসক তাদের যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ ডা. বিচিত্র মল্লিক জানান, বাদুরের মাংস খাওয়ার পর নারীসহ ছয়জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে মেডিসিন ওয়ার্ডে তাদের চিকিৎসাসেবা চলছে।
