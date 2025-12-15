এইমাত্র
  • সুদানে মার্কেটে ড্রোন হামলায় ১০ জন নিহত
  • অভিবাসীসহ কর্মীদের মর্যাদা বাড়াতে সৌদিতে নতুন নিয়ম, বাধ্যতামূলক ১ জানুয়ারি
  • ভারতের মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট জয়ের পথে
  • তারেক রহমানের ফেরার দিনে মা‌র্কিন নাগ‌রিকদের জন্য দূতাবাসের নির্দেশনা
  • দেশের আকাশে রজব মাসের চাঁদ দেখা গেছে
  • অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্ব শুরু
  • হাদীর হত্যাকারীদের পালাতে সহায়তাকারী দুইজন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
  • রিশাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আবারও জয় পেল হোবার্ট
  • ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
  • আইপিএলে মোস্তাফিজকে রেকর্ড দামে দলে ভেড়ানোয় ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষোভ
    • আজ সোমবার, ৭ পৌষ, ১৪৩২ | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    গলাচিপায় বাসার বাথরুম থেকে বৃদ্ধের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

    আরেফিন লিমন, গলাচিপা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:১১ পিএম
    আরেফিন লিমন, গলাচিপা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:১১ পিএম

    গলাচিপায় বাসার বাথরুম থেকে বৃদ্ধের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

    আরেফিন লিমন, গলাচিপা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:১১ পিএম

    পটুয়াখালীর গলাচিপায় নিজ বাসার বাথরুম থেকে এক বৃদ্ধের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম ইসমাইল বিশ্বাস (৭৫)। তিনি হোগলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।

    রবিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে গলাচিপা পৌরসভার মুসলিম পাড়ায় নিজ বাসার বাথরুম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

    স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইসমাইল বিশ্বাস গলাচিপা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের আদানী এলাকার আজহার আলী বিশ্বাসের ছেলে। তার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। গলাচিপা পৌর শহরের মুসলিম পাড়ায় তার নিজস্ব বাসায় তিনি প্রায়ই একা বসবাস করতেন।

    প্রতিবেশীরা জানান, শুক্রবার ইসমাইল বিশ্বাসকে বাসার সামনে দেখা গেছে। রোববার সকাল থেকে বাসার ভেতর পানি পড়ার শব্দ ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে সন্দেহ হয়। পরে বিষয়টি স্বজনদের জানানো হলে তারা দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে বাথরুমে তাঁর অর্ধগলিত মরদেহ দেখতে পান। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

    মৃতের স্ত্রী মজিয়া বেগম বলেন, “ইসমাইল বিশ্বাস মূলত গজালিয়া গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন। তিনি এর আগে তিনবার স্ট্রোক করে অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসা ও থেরাপির জন্য প্রায়ই গলাচিপায় আসতেন এবং ওই বাসায় অবস্থান করতেন। গত বৃহস্পতিবার তিনি বাড়ি থেকে গলাচিপায় আসেন, এরপর আর কোনো খোঁজ ছিল না। তিনি নিজের ইচ্ছেমত চলাফেরা করতেন এবং কারো কথা শুনতেন না।”

    এ বিষয়ে গলাচিপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. জিল্লুর রহমান বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাসার বাথরুম থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতাজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে, অস্বাভাবিক কিছু নেই।”

    এনআই

    ট্যাগ :

    গলাচিপায় বাসার বাথরুম

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…