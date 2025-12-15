এইমাত্র
    বাউফলে ট্রলির চাপায় শিশুর মৃত্যু

    কৃষ্ণ কর্মকার, বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:১৯ পিএম
    পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় ট্রলির চাকায় পিষ্ট হয়ে হাফসা নামে পাঁচ বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

    রবিবার দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার কালিশুরী ইউনিয়নের স্লোব বাংলাদেশ নামে একটি বেসরকারী হাসপাতালের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিশু হাফসা ধুলিয়া ইউনিয়নের ধুলিয়া গ্রামের আমিন খানের মেয়ে।

    হাফসা সম্প্রতি কালিশুরী ইউনিয়নের হাসপাতালের অদুরে শিবপুর গ্রামে নানা জলিল হাওলাদারের বাড়িতে বেড়াতে আসছিল।

    প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুর আড়াইটার দিকে হাফসা হাটতে হাটতে হাসপাতালের সামনে আসলে দ্রæত গতির ইটবোঝাই একটি ট্রলি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে হাফসাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই হাফসার মৃত্যু হলে ট্রলি চালক দ্রæত পালিয়ে যায়। পড়ে স্থানীয়রা মীম ব্রিকস নামে একটি ইটভাটার ট্রলির অপর দুই চালক রফিক ও রিফাদ নামে দুইজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

    বাউফল থানার ওসি (তদন্ত) আতিকুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

