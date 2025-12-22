ভেনেজুয়েলার তৃতীয় তেলবাহী ট্যাংকারের পিছু নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক সমুদ্রে ভেনেজুয়েলার নিকটবর্তী এলাকায় একটি তেলবাহী জাহাজের পিছু নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড। রোববার (২১ ডিসেম্বর) এক মার্কিন কর্মকর্তারা রয়টার্সকে জানান, যদি অভিযান সফল হয়, তবে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এটি হবে তৃতীয় অভিযান।
মার্কিন কর্মকর্তা আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র কোস্ট গার্ড ভেনেজুয়েলার নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর চেষ্টায় যুক্ত ‘ডার্ক ফ্লিট’–এর একটি জাহাজের পিছু নিচ্ছে। তিনি বলেন, ‘জাহাজটি ভুয়া পতাকা ব্যবহার করছে এবং এটি বিচারিক জব্দ আদেশের আওতায় রয়েছে।’ আরেক কর্মকর্তা বলেন, ট্যাংকারটি নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকলেও এখন পর্যন্ত সেটি আটক করা হয়নি।
এমন অভিযান বিভিন্নভাবে পরিচালিত হতে পারে বলেও জানান তিনি। এর মধ্যে সন্দেহভাজন জাহাজের খুব কাছে নৌ বা আকাশযান মোতায়েনের মাধ্যমে হতে পারে। তিনি আরও জানান, পিছু নেওয়া জাহাজটির অবস্থান ও নাম প্রকাশ করা হয়নি।
তবে ব্রিটিশ সামুদ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ভ্যানগার্ড এবং মার্কিন সামুদ্রিক নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, জাহাজটির নাম “বেলা ওয়ান”। বিশাল এই তেলবাহী জাহাজটিকে গত বছর মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট নিষেধাজ্ঞা তালিকাভুক্ত করে, যেখানে উল্লেখ করা হয় জাহাজটির সঙ্গে ইরানের যোগসূত্র রয়েছে।
ট্যাংকারট্র্যাকার্সডটকম জানায়, রোববার ভেনেজুয়েলার দিকে এগোতে থাকা বেলা ওয়ান খালি ছিল। ২০২১ সালে এই ট্যাংকার ভেনেজুয়েলার তেল চীনে পরিবহন করেছিল বলে রাষ্ট্রায়ত্ত ভেনেজুয়েলা তেল কোম্পানি পিডিভিএসএ’র অভ্যন্তরীণ নথিতে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও, এটি পূর্বে ইরানি অপরিশোধিত তেল বহন করেছে বলে নজরদারি সংস্থাগুলো জানিয়েছে।
এদিকে গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা সব তেলবাহী জাহাজের ওপর ‘ব্লকেড’ ঘোষণা করেন। যারা ভেনেজুয়েলায় প্রবেশ বা সেখান থেকে বের হয় সব জাহাজের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। ট্রাম্পের চাপ বাড়ানোর অংশ হিসেবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে অঞ্চলটিতে সামরিক উপস্থিতি জোরদার এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও ক্যারিবীয় সাগরে ভেনেজুয়েলার কাছাকাছি এলাকায় দুই ডজনের বেশি সামরিক হামলা পরিচালনা করা হয়েছে। এসব হামলায় অন্তত ১০০ জন নিহত হয়েছে।
গত ১০ ডিসেম্বর ভেনেজুয়েলা সংশ্লিষ্ট প্রথম তেলবাহী জাহাজ জব্দ করে যুক্তরাষ্ট্র, সেটি ছিল ‘দ্য স্কিপার’। রোববার ট্যাংকারটি হিউস্টনের কাছে গ্যালভেস্টন অফশোর লাইটারিং এলাকায় পৌঁছেছে। বিশাল এসব তেল ট্যাংকার হিউস্টন জাহাজ চলাচলপথ অতিক্রম করতে পারে না, কারণ পথটি গভীর নয়, তাই সাধারণত এগুলো ছোট ট্যাংকারে তেল স্থানান্তর করে।
হোয়াইট হাউস অর্থনৈতিক পরিষদের পরিচালক কেভিন হ্যাসেট বলেন, ‘জব্দ হওয়া প্রথম দুটি ট্যাংকার অবৈধ কালোবাজারে পরিচালিত ছিল এবং নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশগুলোতে তেল সরবরাহ করছিল।’ তিনি এক সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, ‘এ ধরনের জাহাজ মার্কিন বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ হবে না, কারণ এগুলোর সংখ্যা খুবই কম এবং এগুলো কালোবাজারি জাহাজ।’
এদিকে সোমবার এশিয়ান বাজারে তেলের দাম বেড়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বেড়েছে ৪২ সেন্ট বা ০.৭ শতাংশ, যা ব্যারেলপ্রতি দাঁড়িয়েছে ৬০.৮৯ ডলারে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুড ব্যারেলপ্রতি ৩৭ সেন্ট বা ০.৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬.৮৯ ডলারে।
ইউবিএস বিশ্লেষক জিওভান্নি স্টাউনোভো বলেন, জাহাজ জব্দের কার্যক্রমকে ব্যবসায়ীরা উত্তেজনা বৃদ্ধির ইঙ্গিত হিসেবে দেখতে পারেন, কারণ শনিবার আটক হওয়া ট্যাংকারটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ছিল না।
এর আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বুধবার ঘোষণা করেন যে দেশটির তেল বাণিজ্য অব্যাহত থাকবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নজরদারি ও অভিযান জাহাজ পরিবহনকে ঝুঁকিপূর্ণ করার পাশাপাশি ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানি আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। বিশ্লেষকদের মতে, এর প্রভাবে ভেনেজুয়েলার রপ্তানি কমে গেলে এবং তেল সংরক্ষণাগারগুলো দ্রুত পূর্ণ হয়ে গেলে দেশটি উৎপাদনও কমাতেও বাধ্য হবে বলে মনে হচ্ছে।
এনার্জি বিশ্লেষক ফ্রান্সিসকো মোনালদি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই কঠোর নজরদারি ভেনেজুয়েলার তেল আয়ে ধস নামাতে পারে, যা দেশটির অর্থনীতিকে আরও চাপে ফেলবে। তিনি জানান, রপ্তানি হ্রাস পেলে ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে সংকুচিত হতে পারে।
এবি