টিভিতে আজকের খেলা (২২ ডিসেম্বর ২০২৫)

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে চলমান ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার তৃতীয় টেস্টের ফলাফল হবে আজ। আইএল টি-টোয়েন্টিতে আছে তাসকিন আহমেদের খেলা। এছাড়াও টিভিতে বেশকিছু খেলা দেখা যাবে আজ।
ক্রিকেট
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট-৫ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ৫
বিপিএল প্রীতি ম্যাচ
রংপুর-রাজশাহী
দুপুর ১২-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ লিগ
থান্ডার-হিট
বেলা ২:১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
নাইট রাইডার্স-ওয়ারিয়র্জ
রাত ৮:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ফুলহাম-নটিংহাম
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
