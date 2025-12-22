টিভিতে আজকের খেলা (২২ ডিসেম্বর ২০২৫)

এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৮ পৌষ, ১৪৩২ | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
    খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৬ এএম
    মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে চলমান ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার তৃতীয় টেস্টের ফলাফল হবে আজ। আইএল টি-টোয়েন্টিতে আছে তাসকিন আহমেদের খেলা। এছাড়াও টিভিতে বেশকিছু খেলা দেখা যাবে আজ।

    ক্রিকেট

    মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট-৫ম দিন

    নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

    ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ৫

    বিপিএল প্রীতি ম্যাচ

    রংপুর-রাজশাহী

    দুপুর ১২-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

    বিগ ব্যাশ লিগ

    থান্ডার-হিট

    বেলা ২:১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

    আইএল টি-টোয়েন্টি

    নাইট রাইডার্স-ওয়ারিয়র্জ

    রাত ৮:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

    ফুটবল

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    ফুলহাম-নটিংহাম

    রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

