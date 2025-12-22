এইমাত্র
    আজ সোমবার, ৮ পৌষ, ১৪৩২ | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
    নাইজেরিয়ায় অপহৃত আরও ১৩০ স্কুলশিক্ষার্থী মুক্ত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৩০ এএম
    নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় নাইজার রাজ্যের ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুল থেকে অপহৃত আরও ১৩০ শিক্ষার্থীকে মুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

    রবিবার (২১ ডিসেম্বর) প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবুর মুখপাত্র বায়ো ওনানুগা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছেন, ‘সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপহৃত আরও ১৩০ শিক্ষার্থী এখন মুক্ত। তারা সোমবার মিননায় পৌঁছাবে এবং বড়দিন উদযাপনের জন্য তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে মিলিত হবে।’ খবর রয়টার্সের।

    নাইজেরিয়ার ফেডারেল সরকার দেশটির ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ গণ-অপহরণের ঘটনার পর এ মুক্তিকে ‘জয় ও স্বস্তির মুহূর্ত’ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

    গত ২১ নভেম্বর পাপিরি এলাকার সেন্ট মেরিস ক্যাথলিক স্কুল থেকে ২৫০ জনের বেশি শিশু ও কর্মীকে অপহরণ করা হয়। চলতি মাসের শুরুতে প্রায় ১০০ জন শিশুকে মুক্ত করা হয়েছিল।

    এক বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ অবশিষ্ট ১৩০ শিক্ষার্থী ও কর্মীকে উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানায়, একজন শিক্ষার্থীও আর বন্দিদশায় নেই।

    বায়ো ওনানুগা বলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা এখন ২৩০ জন।

    অপহরণের পর থেকে ঠিক কতজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কতজন বন্দিদশায় ছিল—এ নিয়ে স্পষ্টতা ছিল না।

    বিবিসি লিখেছে, এসব অপহরণের পেছনে কারা রয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে বেশির ভাগ বিশ্লেষক মনে করেন, মুক্তিপণের জন্য অপরাধী চক্রগুলোই এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

