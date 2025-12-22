খালাস চেয়ে সাবেক আইজিপি মামুনের আপিল

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ৫ বছরের সাজা থেকে খালাস চেয়ে আপিল করেছেন রাজসাক্ষী পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন।
আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে আইনজীবীর মাধ্যমে এ আপিল করেন তিনি।
আপিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তাঁর পরিবার। এই আপিলের ক্ষেত্রে ‘অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড’ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মধুমালতি চৌধুরী বড়ুয়া।
এর আগে ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ মামলার রায় ঘোষণা করে সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। ওই মামলায় এক অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড এবং আরেকটি অভিযোগে তাদেরকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। পরে রাষ্ট্রপক্ষ তাদের সাজা আমৃত্যু কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ডে রূপান্তরের জন্য আপিল করেন।
এবার সাবেক আইজিপির পক্ষ থেকে নিজের সাজা বাতিল ও খালাস চেয়ে আপিল দায়ের হওয়ায় মামলার বিষয়টি নতুনভাবে আলোচনায় এসেছে।
