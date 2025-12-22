এইমাত্র
২৭ ডিসেম্বর ভোটার হবেন তারেক রহমান
এই মুহূর্তে কোন বাংলাদেশে আছি জানি না: মির্জা ফখরুল
ঢাকা-১০ আসনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন আসিফ মাহমুদ
হাদির হত্যাকারীর প্রকৃত অবস্থান জানলে ধরেই ফেলতাম: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
হাদি হত্যার বিচার ৯০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে : আইন উপদেষ্টা
`সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলায় সরকারের ভেতরের একটা অংশের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে'
খালাস চেয়ে সাবেক আইজিপি মামুনের আপিল
এবার খুলনায় এনসিপি নেতা গুলিবিদ্ধ
যেকোনো মূল্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
ইন্দোনেশিয়ায় বাস উল্টে ১৬ জনের মৃত্যু
আজ সোমবার, ৮ পৌষ, ১৪৩২ | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
রাজনীতি
২৭ ডিসেম্বর ভোটার হবেন তারেক রহমান
সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা
প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম
সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা
প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম
২৭ ডিসেম্বর ভোটার হবেন তারেক রহমান
সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা
প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম
ছবি: সংগৃহীত
২৭ ডিসেম্বর
ভোটার
তারেক রহমান
চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত
ফের নির্বাচিত হলেন নেপালের জেন-জি আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী অলি
পে-স্কেল নিয়ে অবশেষে যেসব সিদ্ধান্ত হলো
জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে হাদি: চিকিৎসক
বিএনপির ৪ নেতা সুখবর পেলেন
মিরপুরে এনসিপির ৬ নেতাকর্মীকে কুপিয়ে জখম
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন রুমিন ফারহানা
৩৫ বাংলাদেশিকে নাগরিকত্ব দিলো ভারত
হাদিকে গুলি: আদালতে যে তথ্য দিলেন ফয়সালের স্ত্রী ও বান্ধবী
ওসমান হাদির শারীরিক অবস্থার আপডেট জানালো ইনকিলাব মঞ্চ
এবার মোটরসাইকেলের মালিকানা নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন কবির
অন্য জেলার রোগী, তবু পাশে দাঁড়ালেন চট্টগ্রামের ডিসি জাহিদুল
কনকনে ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত দিনাজপুর
