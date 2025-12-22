এইমাত্র
  • ২৭ ডিসেম্বর ভোটার হবেন তারেক রহমান
  • এই মুহূর্তে কোন বাংলাদেশে আছি জানি না: মির্জা ফখরুল
  • ঢাকা-১০ আসনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন আসিফ মাহমুদ
  • হাদির হত্যাকারীর প্রকৃত অবস্থান জানলে ধরেই ফেলতাম: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
  • হাদি হত্যার বিচার ৯০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে : আইন উপদেষ্টা
  • `সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলায় সরকারের ভেতরের একটা অংশের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে'
  • খালাস চেয়ে সাবেক আইজিপি মামুনের আপিল
  • এবার খুলনায় এনসিপি নেতা গুলিবিদ্ধ
  • যেকোনো মূল্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
  • ইন্দোনেশিয়ায় বাস উল্টে ১৬ জনের মৃত্যু
    • আজ সোমবার, ৮ পৌষ, ১৪৩২ | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কনকনে ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত দিনাজপুর

    ফারুক আহম্মেদ, খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪৫ পিএম
    ফারুক আহম্মেদ, খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪৫ পিএম

    কনকনে ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত দিনাজপুর

    ফারুক আহম্মেদ, খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৪৫ পিএম
    ছবি: কুয়াশায় ঢাকা দিনাজপুরের শীতের সকাল।

    উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা দিনাজপুরে শীতের তীব্রতা দিন দিন বাড়ছে। ডিসেম্বরের শেষভাগে হঠাৎ করে কনকনে ঠান্ডা, ঘন কুয়াশা ও হিমেল বাতাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জেলার স্বাভাবিক জনজীবন। শীতের দাপটে মানুষের চলাচল কমে যাওয়ায় কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা।

    সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ভোর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায়।

    সকাল থেকে সারাদিন হিমেল বাতাস বয়ে যাওয়ায় সড়ক, হাটবাজার ও খোলা জায়গায় মানুষের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। যারা বের হচ্ছেন, তাদের অধিকাংশই ভারী শীতবস্ত্র পরে চলাফেরা করছেন।

    দিনাজপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল ৬টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল প্রায় ৯৭ শতাংশ।

    খানসামাসহ আশপাশের উপজেলাগুলোতে শীতের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে বেশি অনুভূত হচ্ছে। ভোরের তীব্র ঠান্ডার কারণে দিনমজুর, রিকশাচালকসহ খেটে খাওয়া মানুষ কাজে বের হতে পারছেন না। ফলে তাদের দৈনন্দিন আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

    খানসামার খামারপাড়া এলাকার বাসিন্দা ইউনুস আলী বলেন, ‘কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাসে বাইরে বের হতে মন চায় না। এই শীতে কাজ করা খুব কষ্টকর।’

    একই উপজেলার দুহশুহ গ্রামের বাসিন্দা জনাব আলী জানান, ‘সারাদিন মাঠে কাজ করতে হয়। কিন্তু এই ঠান্ডা আর কুয়াশার কারণে কাজে মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।’

    এ বিষয়ে দিনাজপুর আবহাওয়া অফিসের ইনচার্জ মো. তোফাজ্জল হোসেন বলেন, আগামী কয়েকদিন দিনের তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে। ২৩ ডিসেম্বরের পর থেকে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডিসেম্বরের শেষদিকে জেলার কিছু এলাকায় শৈত্যপ্রবাহ বা শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি বুধবার থেকে কুয়াশার পরিমাণ কিছুটা কমলেও রাতের ঠান্ডা আরও বাড়তে পারে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    কনকনে ঠান্ডা ঘন কুয়াশা দিনাজপুর

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…