    • আজ সোমবার, ৮ পৌষ, ১৪৩২ | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
    জাতীয়

    ভিসা দেওয়া স্থগিত করেছে দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৫৭ পিএম
    দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে উগ্র ভারতীয়দের দ্বারা হামলার ঘটনার পর সব ধরনের কনস্যুলার সেবা ও ভিসা দেওয়া স্থগিত করা হয়েছে।

    সোমবার (২২ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

    তিনি জানান, হাইকমিশনে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কনস্যুলার সেবা ও ভিসা দেওয়া স্থগিত করা হয়েছে।

    গত শ‌নিবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে পৌনে ৯টা নাগাদ তিনটি গাড়িতে করে উগ্রবাদী সংগঠন অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রসেনা’র ২০-২৫ জনের একটি দল হাইক‌মিশ‌নের বাংলা‌দেশ ভব‌নের মূল ফট‌কে অবস্থান নেন। আধ ঘণ্টার কম সময় অবস্থান নি‌য়ে তারা বাংলা ও হি‌ন্দি ভাষায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। পাশাপাশি তারা ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে হুমকি দেয়।

    পর‌দিন রোববার বাংলা‌দে‌শি বি‌ভিন্ন গণমাধ্যমে হাইক‌মিশ‌নে অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রসেনা’র এই কর্মকা‌ণ্ড নি‌য়ে সংবাদ প্রকাশ ক‌রে। ত‌বে বাংলা‌দে‌শি গণমাধ্যমে প্রকা‌শিত সংবাদ সত্য নয় ব‌লে দা‌বি ক‌রে দি‌ল্লি। দেশ‌টির ভাষ্য, নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে হাইক‌মিশ‌নে হামলার ঘটনা ঘ‌টে‌নি। বরং তারা বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্লোগান দেয় এবং বাংলাদেশে সব সংখ্যালঘুর সুরক্ষার দাবি জানায়।

    প‌রে অবশ্য পররাষ্ট্র উপ‌দেষ্টা মো. তৌ‌হিদ হো‌সেন এ বিষ‌য়ে ভার‌তের বক্ত‌ব্য প্রত্যাখ্যান ক‌রে‌ছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাকে হত্যার হুমকি দেওয়া কথা শু‌নে‌ছেন ব‌লে জানান উপ‌দেষ্টা।

    তৌ‌হিদ হো‌সেন ব‌লেন, ২০-২৫ জনের একটি হিন্দু চরমপন্থি সংগঠনের লোকজন এতদূর পর্যন্ত আসতে পারবে কেন? একটা সুরক্ষিত এলাকা, তার মানে তাদের আসতে দেওয়া হয়েছে তাহলে। যেভাবে হোক তারা আসতে, আসতে পারার কথা না কিন্তু এবং তারা সেখানে হিন্দু নাগরিকের হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে চলে গেছে। তা না কিন্তু। তারা অনেক কিছু বলেছে, সেটা আমরা জানি।

    তৌ‌হিদ হোসেনের বক্ত‌ব্যের পর রোববার রা‌তে হাইক‌মিশ‌নে ঘ‌টে যাওয়া ঘটনার প্রতিবা‌দে এক‌টি বিবৃ‌তি প্রকাশ ক‌রে ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।


