নির্দিষ্ট সময়েই অনুষ্ঠিত হবে জকসু নির্বাচন: জবি উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়েই অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম। তিনি বলেন, আগামী ৩০ ডিসেম্বরই অনুষ্ঠিত হবে জকসু নির্বাচন। নির্বাচন করতে কোথাও কোনও বাধা নেই। নির্বাচনী যাবতীয় প্রস্তুতিসহ আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ে আরো জোরালোভাবে ভাবা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।’
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাসহ বেশ কয়েকজন উপদেষ্টার সাথে বৈঠক শেষে উপাচার্য এসব কথা বলেন।
উপাচার্য বলেন, ‘আমরা আমাদের নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। নির্বাচন সম্পন্ন করতে আমাদের কোথাও কোনও বাধা নেই। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক বেশি আগ্রহ ও জমজমাট দেখতে পাচ্ছি। সবার সহযোগিতায় আগামী ৩০ ডিসেম্বর একটি সুন্দর জকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’
উপাচার্য আরও বলেন, ‘উপদেষ্টারা আমাদের সব কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমাদেরকে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে। আমরা সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজ করব। বিদ্যালয়ের কমিশন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা তৎপরতা থাকবে অনেক বেশি। এবার ভোট গণনা হবে মেশিনের মাধ্যমে। আমরা পর্যাপ্ত পরিমান মেশিন রাখব।’
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে ২১ পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ১৫৭ জন প্রার্থী। তালিকায় দেখা যায়, ভিসি পদে লড়ছেন ১২ জন। আর জিএস পদে ৯ ও এজিএস পদে ৮ জন রয়েছেন।
তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে। চলবে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভোটগ্রহণ ও গণনার জন্য ৩০ ডিসেম্বর তারিখ নির্ধারণ করেছে কমিশন।
