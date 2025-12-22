এইমাত্র
    রেস্টুরেন্ট থেকে সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী রিয়াদ আটক

    মো. সানোয়ার হোসেন, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:০২ পিএম
    রেস্টুরেন্ট থেকে সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী রিয়াদ আটক

    টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে রিয়াদ খান (২৫) নামে সাবেক এক ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করেছে থানা পুলিশ।

    সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার উয়ার্শী ইউনিয়নের মল্লিক মার্কেট এলাকার একটি রেস্টুরেন্ট থেকে তাকে আটক করা হয়।

    রিয়াদ খান উয়ার্শী গ্রামের শহীদুজ্জামান খানের ছেলে। তিনি উয়ার্শী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে।

    মির্জাপুর থানার উপপরিদর্শক হাদিউজ্জামান জানান, রিয়াদ নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মী। তার নামে এর আগেও একটি মারামারি মামলা রয়েছে। সেই মামলায় তিনি জামিনে রয়েছেন। কোন মামলায় তাকে আটক করা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

    রেস্টুরেন্ট থেকে সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী রিয়াদ আটক

