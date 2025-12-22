এইমাত্র
  • দেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন জুবায়ের রহমান চৌধুরী
  • যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সারজিও গোরকে প্রধান উপদেষ্টা
  • ফিলিস্তিনি বন্দিদের জন্য কুমির-ঘেরা কারাগার বানাবে ইসরাইল
  • এবার নিজের দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগ দিলেন হুদা
  • গানম্যান প্রত্যাখ্যান করলেন নুরুল হক নুর
  • ভিসা দেওয়া স্থগিত করেছে দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন
  • যাত্রা শুরু করলো ভোটের গাড়ি 'সুপার ক্যারাভান'
  • খুলনার উপকূলীয় এলাকায় মিঠা পানির ‘খনির’ সন্ধান
  • খুলনায় গুলিবিদ্ধ এনসিপি নেতা শঙ্কামুক্ত
  • বোমা হামলায় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর জেনারেল নিহত
    • আজ মঙ্গলবার, ৮ পৌষ, ১৪৩২ | ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কালিয়াকৈরে তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু, লাশ উদ্ধার

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:১০ পিএম
    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:১০ পিএম

    কালিয়াকৈরে তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু, লাশ উদ্ধার

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:১০ পিএম

    গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর আশুরিয়া বাড়ি এলাকায় সোমবার দুপুরে আফরিন আক্তার (২১) নামে এক তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

    সোমবার (২২ ডিসেম্বর) পুলিশ সন্ধ্যার দিকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

    নিহত আফরিন আক্তার ওই এলাকার আফসার আলীর মেয়ে। তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার কদিমদলা গ্রামের সজিব হোসেনের স্ত্রী।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেড় বছর আগে পারিবারিকভাবে আফরিনের সঙ্গে সজিবের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক কলহ চলছিল। গত বুধবার আফরিন বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। সোমবার সকালে স্বামীর সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার কথা কাটাকাটি হয় বলে জানা গেছে।

    স্বজনদের দাবি, সকাল দশটার দিকে নাশতা শেষে আফরিন নিজ কক্ষে যান। পরে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বিষয়টি জানাজানি হলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এরপর ঘরের বারান্দা থেকে শোয়ানো অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

    মৃত্যুর ঘটনায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

    এ বিষয়ে কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক শরিফুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

    এনআই

    ট্যাগ :

    কালিয়াকৈরে তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু লাশ উদ্ধার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…