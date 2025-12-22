কালিয়াকৈরে তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু, লাশ উদ্ধার

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর আশুরিয়া বাড়ি এলাকায় সোমবার দুপুরে আফরিন আক্তার (২১) নামে এক তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) পুলিশ সন্ধ্যার দিকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
নিহত আফরিন আক্তার ওই এলাকার আফসার আলীর মেয়ে। তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার কদিমদলা গ্রামের সজিব হোসেনের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেড় বছর আগে পারিবারিকভাবে আফরিনের সঙ্গে সজিবের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক কলহ চলছিল। গত বুধবার আফরিন বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। সোমবার সকালে স্বামীর সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার কথা কাটাকাটি হয় বলে জানা গেছে।
স্বজনদের দাবি, সকাল দশটার দিকে নাশতা শেষে আফরিন নিজ কক্ষে যান। পরে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বিষয়টি জানাজানি হলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এরপর ঘরের বারান্দা থেকে শোয়ানো অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত্যুর ঘটনায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।
এ বিষয়ে কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক শরিফুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এনআই