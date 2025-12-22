মির্জাপুরে কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় স্ত্রীকে তালাক, তিন বছর পর স্বামী গ্রেপ্তার!

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে তিন বছর আগে কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সিঙ্গাপুর পালিয়ে যান নাজিম দেওয়ান (৪২)। এরপর আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে মির্জাপুর পৌরসভার ইউনিয়নপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৭ সালে মির্জাপুর উপজেলার পোস্টকামুরী গ্রামের গাজী আজগর হোসেন মিজানের মেয়ে ফাহিমা (৩২)-এর সঙ্গে লতিফপুর গ্রামের মৃত বারেক দেওয়ানের ছেলে নাজিম দেওয়ানের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। দুই বছর সংসারের পর ২০১৯ সালে কন্যাসন্তান (খাদিজা) জন্ম দেওয়ায় ফাহিমার ওপর নির্যাতন শুরু হয়। এরপর ২০২২ সালে স্ত্রী ফাহিমাকে গোপনে তালাক দিয়ে সিঙ্গাপুরে চলে যান নাজিম।
পরে ফাহিমা টাঙ্গাইল আদালতে একটি মামলা করলে বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত ভরণপোষণ, দেনমোহরানা ও খোরপোষসহ মোট ৪ লাখ ৮৯ হাজার ৫০০ টাকা পরিশোধের রায় দেন। রায় ঘোষণার সময় আদালতে নাজিম উপস্থিত না থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এরপর তিনি বেশ কয়েকবার দেশে ফিরলেও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। কিছুদিন আগে আবার দেশে ফিরলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরে মির্জাপুর থানার এসআই সেলিম মিয়া তাকে গ্রেপ্তার করেন।
মির্জাপুর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তারের পর সোমবার দুপুরে টাঙ্গাইল আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
