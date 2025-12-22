এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ৮ পৌষ, ১৪৩২ | ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    দেলদুয়ারে বালু উত্তোলন বন্ধে প্রশাসনের অভিযান

    টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে ধলেশ্বরী নদীতে ড্রেজার বসিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

    সোমবার বিকেলে (২২ ডিসেম্বর) উপজেলার দেওলী ইউনিয়নের তেঘরী ব্রাহ্মণখোলা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

    অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জোহরা সুলতানা যূথী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোহাইমিনুল ইসলাম। অভিযানকালে ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা পালিয়ে যায়। এ সময় ড্রেজিং কাজে ব্যবহৃত ৩ হাজার মিটার পিভিসি পাইপ ও ৩টি ড্রেজার মেশিন বিনষ্ট করা হয়।

    উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জোহরা সুলতানা যূথী জানান, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান চলছে এবং এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

    দেলদুয়ারে বালু উত্তোলন বন্ধে প্রশাসনের অভিযান

