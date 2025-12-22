দেলদুয়ারে বালু উত্তোলন বন্ধে প্রশাসনের অভিযান

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে ধলেশ্বরী নদীতে ড্রেজার বসিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করেছে উপজেলা প্রশাসন।
সোমবার বিকেলে (২২ ডিসেম্বর) উপজেলার দেওলী ইউনিয়নের তেঘরী ব্রাহ্মণখোলা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জোহরা সুলতানা যূথী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোহাইমিনুল ইসলাম। অভিযানকালে ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা পালিয়ে যায়। এ সময় ড্রেজিং কাজে ব্যবহৃত ৩ হাজার মিটার পিভিসি পাইপ ও ৩টি ড্রেজার মেশিন বিনষ্ট করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জোহরা সুলতানা যূথী জানান, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান চলছে এবং এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এনআই