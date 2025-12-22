এইমাত্র
  • দেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন জুবায়ের রহমান চৌধুরী
  • যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, সারজিও গোরকে প্রধান উপদেষ্টা
  • ফিলিস্তিনি বন্দিদের জন্য কুমির-ঘেরা কারাগার বানাবে ইসরাইল
  • এবার নিজের দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগ দিলেন হুদা
  • গানম্যান প্রত্যাখ্যান করলেন নুরুল হক নুর
  • ভিসা দেওয়া স্থগিত করেছে দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন
  • যাত্রা শুরু করলো ভোটের গাড়ি 'সুপার ক্যারাভান'
  • খুলনার উপকূলীয় এলাকায় মিঠা পানির ‘খনির’ সন্ধান
  • খুলনায় গুলিবিদ্ধ এনসিপি নেতা শঙ্কামুক্ত
  • বোমা হামলায় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর জেনারেল নিহত
    • আজ মঙ্গলবার, ৮ পৌষ, ১৪৩২ | ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কিশোরগঞ্জে গাছের গোড়ায় পলিথিনে মোড়ানো পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:১৮ পিএম
    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:১৮ পিএম

    কিশোরগঞ্জে গাছের গোড়ায় পলিথিনে মোড়ানো পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:১৮ পিএম

    কিশোরগঞ্জে একটি গাছের গোড়া থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী।

    সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের পুরানথানা ধোপাবাড়ি এলাকায় রেললাইনের পাশের একটি মেহগনি গাছের নিচ থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

    পুলিশ জানায়, গোপন খবর পেয়ে পুরানথানা ধোপাবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় যৌথবাহিনী। এক পর্যায়ে গাছের গোড়ায় পলিথিনে মোড়ানো আগ্নেয়াস্ত্রটি পাওয়া যায়। উদ্ধারকৃত পিস্তলটি দীর্ঘদিন ধরে সেখানে রাখা হয়েছিল কি না কিংবা কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মজুদ করা হয়েছিল কি না—তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে অস্ত্রের প্রকৃত মালিক এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি।

    কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভূইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, “গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি দল অভিযান চালায়। রেললাইনের পাশে গাছের নিচে পলিথিনে মোড়ানো দুই রাউন্ড গুলিভর্তি অবস্থায় পিস্তলটি পাওয়া যায়।”

    তিনি আরও বলেন, “এ ঘটনায় কিশোরগঞ্জ থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার জড়িতদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।”

    এনআই

    ট্যাগ :

    কিশোরগঞ্জে গাছের গোড়ায় পলিথিনে

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…