কিশোরগঞ্জে গাছের গোড়ায় পলিথিনে মোড়ানো পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার

কিশোরগঞ্জে একটি গাছের গোড়া থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের পুরানথানা ধোপাবাড়ি এলাকায় রেললাইনের পাশের একটি মেহগনি গাছের নিচ থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, গোপন খবর পেয়ে পুরানথানা ধোপাবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় যৌথবাহিনী। এক পর্যায়ে গাছের গোড়ায় পলিথিনে মোড়ানো আগ্নেয়াস্ত্রটি পাওয়া যায়। উদ্ধারকৃত পিস্তলটি দীর্ঘদিন ধরে সেখানে রাখা হয়েছিল কি না কিংবা কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মজুদ করা হয়েছিল কি না—তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে অস্ত্রের প্রকৃত মালিক এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি।
কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভূইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, “গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি দল অভিযান চালায়। রেললাইনের পাশে গাছের নিচে পলিথিনে মোড়ানো দুই রাউন্ড গুলিভর্তি অবস্থায় পিস্তলটি পাওয়া যায়।”
তিনি আরও বলেন, “এ ঘটনায় কিশোরগঞ্জ থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার জড়িতদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।”
