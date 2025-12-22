সিরাজগঞ্জে বালু পরিবহনের বাল্কহেড থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার এনায়েতপুর থানার যমুনা নদীর একটি ড্রেজারের ভেতর থেকে হাফিজুল ইসলাম হাফিজ (৩২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ-পুলিশ।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে শাহজাদপুর উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের পাড়ামোহনপুর এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত হাফিজ জালালপুর ইউনিয়নের বাঐখোলা গ্রামের কমল মুন্সির ছেলে।
চৌহালী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফিরোজ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, যমুনা নদীর আড়কান্দি ও পাড়ামোহনপুর আশপাশের এলাকায় যমুনার তীর সংরক্ষণ বাঁধের পাশে বালুর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হাফিজুল ইসলাম হাফিজ।
গত রোববার রাতে একটি ড্রেজারের বাল্কহেডের ইঞ্জিনের কক্ষে ৪ জন সহযোগীর সঙ্গে হাফিজ ঘুমিয়ে ছিলেন। সোমবার সকালে তার সহযোগীরা তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। পরে বিষয়টি চৌহালী নৌ-পুলিশকে জানালে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
তিনি আরও বলেন, রাতে তারা পাঁচজন একসঙ্গে ড্রেজারের বাল্কহেডের ইঞ্জিনের অংশে ঘুমিয়ে ছিলেন। সহযোগীরা জানান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাফিজের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। তবে নিহতের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।
এনআই