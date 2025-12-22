এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    আসবাবপত্র ভর্তি পিকআপে ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

    আসবাবপত্র ভর্তি পিকআপে ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:২৫ পিএম

    যশোরে বাসাবাড়ির আসবাবপত্র ও মালামাল ভর্তি পিকআপ থেকে ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

    সোমবার (২২ ডিসেম্বর) খয়েরতলা ট্রাস্ট ফিলিং স্টেশনের সামনে ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই গাঁজা উদ্ধার করে। এ সময় দুইজনকে আটক করা হয়।

    আটকরা হলেন, কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী সীমান্ত এলাকার আড়িয়ারকুঠি গুছিডাঙা গ্রামের আব্দুল হাই মণ্ডলের ছেলে ফরিদুল ইসলাম এবং আরিফ হোসেনের ছেলে দুলাল হোসেন।

    জানা গেছে, ডিবি পুলিশের টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার বেলা ১০টার দিকে রেলস্টেশন খয়েরতলা ট্রাস্ট ফিলিং স্টেশনের সামনে একটি পিকআপে (ঢাকা মেট্রো-ন ১২-৪৪৮২) তল্লাশি চালায়। এ সময় পিকআপে থাকা বাসাবাড়ির আসবাবপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে ফরিদুল ও দুলালকে আটক করা হয়।

    যশোর ডিবি পুলিশের উপ-পরিদর্শক আবু হাসান জানান, পিকআপে থাকা খাটের নিচে গাঁজাগুলো পাওয়া যায়। মাদক পাচারের ঘটনায় চালক জাহিদ ও হেলপার পারভেজ আপেল জড়িত নন। তারা জানতেন না আসবাবপত্রের মধ্যে গাঁজা আছে। তবুও তাদের হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পিকআপে থাকা ফরিদুল ও দুলাল মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত।

