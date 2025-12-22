এইমাত্র
    চৌহালিতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

    মো. রোকনুজ্জামান রকু, চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:২৮ পিএম
    সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার এনায়েতপুরে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে চৌহালী থানা নৌ-পুলিশ।

    নিহত হাফিজুল ইসলাম হাফিজ (৩১) এনায়েতপুর থানা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বাঐখোলা গ্রামের কমল মুন্সীর ছেলে বলে জানা গেছে।

    সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে জালালপুর ইউনিয়নের পাড়ামোহনপুর এলাকায় যমুনা নদীর একটি ড্রেজার থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

    স্থানীয়রা জানান, হাফিজ নামে পরিচিত এই গণঅধিকার পরিষদ নেতা সহ কয়েকজন মিলে জালালপুর, আড়কান্দি ও পাড়ামোহনপুরসহ আশপাশের এলাকায় বালির ব্যবসা করে আসছিলেন।

    রোববার রাতে একটি ড্রেজারের বাল্কহেডের ইঞ্জিনের অংশে সহযোগীদের সঙ্গে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সোমবার সকালে তার মৃত্যুর বিষয়টি জানাজানি হলে এনায়েতপুর থানা ও চৌহালী নৌ-পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

    চৌহালী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফিরোজ উদ্দিন জানান, “নিহতের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। প্রাথমিকভাবে এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু মনে হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা চলছে। আমরা এখনও ঘটনাস্থলে রয়েছি।”

