    • আজ মঙ্গলবার, ৮ পৌষ, ১৪৩২ | ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    দাউদকান্দিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ তিন নেতা গ্রেপ্তার

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৫২ পিএম
    কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বৈষম্যবিরোধী মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও কৃষকলীগের পদধারী তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে দাউদকান্দি মডেল থানা পুলিশ।

    সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে গ্রেপ্তারকৃত তিন আসামিকে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

    পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবার (২১ ডিসেম্বর) গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বৈষম্যবিরোধী মামলার আসামি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের পদধারী তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—মারুকা ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (৪০),গৌরীপুর ইউনিয়ন যুবলীগের ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক মোঃ আক্তার হোসেন (৪০), এবং পাঁচগাছিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাক আহম্মেদ (৪৫)।

    দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম. আব্দুল হালিম জানান, গ্রেপ্তারকৃত তিনজনই বৈষম্যবিরোধী মামলার এজাহারভুক্ত আসামি এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের পদধারী সদস্য ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

    তিনি আরও জানান, এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

    এনআই

