সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাত, স্কুলছাত্র নিহত

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত মো. আব্দুল্লাহ আল-রুমান ফকির (১৫) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ভোর ৫টার দিকে রমনার এ-ওয়ান হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন তার মৃত্যু হয়।
নিহত আব্দুল্লাহ আল-রুমান কামরাঙ্গীরচর সানলাইট কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার বড়কান্দি গ্রামে। তিনি মো. জালাল ফকিরের ছেলে। পরিবার নিয়ে তিনি কামরাঙ্গীরচর ৭ নাম্বার গলির একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। নিহতের বাবা পেশায় একজন রিকশাচালক।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) কামরাঙ্গীরচর এলাকায় সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে মো. সাইফুল ইসলাম (১৬) নামে এক কিশোর ছুরিকাঘাত করলে রুমান গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে আশঙ্কাজনক ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রমনার এ-ওয়ান হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে সোমবার সকালে তার মৃত্যু হয়।
কামরাঙ্গীরচর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তিনি জানান, শনিবার (২০ ডিসেম্বর) অভিযুক্ত মো. সাইফুল ইসলাম ওরফে সাগরকে গেন্ডারিয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে কামরাঙ্গীরচর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।
