    রাজধানী

    পুরান ঢাকায় ১৪ তলা ভবনে আগুন

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:১৬ এএম
    পুরান ঢাকায় ১৪ তলা ভবনে আগুন

    রাজধানীর পুরান ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ভোরে বাবুবাজারের হাজী টাওয়ার নামের ১৪ তলা ভবনের ছয়তলায় আগুন লাগে।

    ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে আগুনের সংবাদ পেয়ে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তাদের ইউনিটগুলো। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে মোট ৯টি ইউনিট। এর মধ্যে সদরঘাট ফায়ার স্টেশনের ২টি, সিদ্দিকবাজারের ৫টি এবং সূত্রাপুর ফায়ার স্টেশনের ২টি ইউনিট আগুন নেভাতে অংশ নিচ্ছে।

    পরে ৭টা ২০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের তরফ থেকে এখনো হতাহতের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

    পুরান ঢাকা ১৪ তলা ভবনে আগুন

