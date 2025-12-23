এইমাত্র
    আজ মঙ্গলবার, ৯ পৌষ, ১৪৩২ | ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ইটভাটার গর্তে পড়ে শিশুর মৃত্যু

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:১৯ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:১৯ এএম

    ইটভাটার গর্তে পড়ে শিশুর মৃত্যু

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:১৯ এএম

    চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ইটভাটার মাটি কাটার গর্তে পড়ে রুমান হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের টেকপাড়া পুলিশ ক্যাম্প এলাকার একটি ইটভাটায়।

    নিহত রুমান ওই এলাকার বাসিন্দা আলাউদ্দিনের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালের দিকে রুমান নিখোঁজ হয়। পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি।

    দীর্ঘ প্রায় ১৬ ঘণ্টা পর রাত ১১টার দিকে টেকপাড়া পুলিশ ক্যাম্প সংলগ্ন একটি ইটভাটার মাটি কাটার গর্ত থেকে রুমানের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

    পুলিশ জানিয়েছে, লাশ উদ্ধারের পর প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়রা ইটভাটার ঝুঁকিপূর্ণ মাটি কাটার গর্তগুলো দ্রুত নিরাপদ করার দাবি জানিয়েছেন।

    ইটভাটার গর্তে পড়ে শিশুর মৃত্যু

