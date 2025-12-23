ইটভাটার গর্তে পড়ে শিশুর মৃত্যু

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ইটভাটার মাটি কাটার গর্তে পড়ে রুমান হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের টেকপাড়া পুলিশ ক্যাম্প এলাকার একটি ইটভাটায়।
নিহত রুমান ওই এলাকার বাসিন্দা আলাউদ্দিনের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালের দিকে রুমান নিখোঁজ হয়। পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি।
দীর্ঘ প্রায় ১৬ ঘণ্টা পর রাত ১১টার দিকে টেকপাড়া পুলিশ ক্যাম্প সংলগ্ন একটি ইটভাটার মাটি কাটার গর্ত থেকে রুমানের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
পুলিশ জানিয়েছে, লাশ উদ্ধারের পর প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়রা ইটভাটার ঝুঁকিপূর্ণ মাটি কাটার গর্তগুলো দ্রুত নিরাপদ করার দাবি জানিয়েছেন।
