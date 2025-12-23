এইমাত্র
  • সরাসরি নিয়োগে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ
  • তারেক রহমানের সংবর্ধনায় আসতে ১০ রুটে চলবে বিশেষ ট্রেন
  • নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংসের অতীত দুর্নাম ঘোচাতে চায় কমিশন: সিইসি
  • ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব
  • স্বর্ণের সঙ্গে বেড়েছে রুপার দামও
  • গ্রিনল্যান্ড আমাদের হতেই হবে: ট্রাম্প
  • ভোটে আর্থিক সাহায্য চেয়ে জারার পোস্ট, ৭ ঘণ্টায় পেলেন ১২ লাখ টাকা
  • টিএফআই সেলে গুম-নির্যাতন: শেখ হাসিনাসহ ১৭ জনের অভিযোগ গঠনের আদেশ আজ
  • পুরান ঢাকায় ১৪ তলা ভবনে আগুন
  • মিসাইল নিয়ে আর কোনো আলোচনায় নয়: ইরান
    • আজ মঙ্গলবার, ৯ পৌষ, ১৪৩২ | ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    শরীয়তপুর-চাঁদপুর নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৩৬ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৩৬ এএম

    শরীয়তপুর-চাঁদপুর নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৩৬ এএম

    ঘন কুয়াশার কারণে শরীয়তপুর-চাঁদপুর হরিণাঘাট নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে।

    বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) নরসিংহপুর ফেরিঘাটের সহ-ব্যবস্থাপক মো. ইকবাল হোসেন।

    মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টা থেকে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় বিআইডব্লিউটিসি ঘাট কর্তৃপক্ষ।

    বিআইডব্লিউটিসি সূত্র জানায়, নদী অববাহিকায় ঘন কুয়াশা পড়তে শুরু করে ভোর ৪টার আগে থেকে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার ঘনত্বও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে ভোর ৪টা ৩০ মিনিটের দিকে কুয়াশার তীব্রতা বেড়ে নৌপথের দিকনির্দেশক মার্কিং বাতিগুলো অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে মাঝনদীতে দুর্ঘটনা এড়াতে কর্তৃপক্ষ ফেরিসহ সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করে। এতে চাঁদপুর ও শরীয়তপুরের ফেরিঘাটের দুইপাশে যাত্রীবাহী বাস, পণ্যবাহী ট্রাকসহ শত-শত যানবাহন আটকে পড়ে।

    বিআইডব্লিউটিসি নরসিংহপুর ফেরিঘাটের ম্যানেজার মো. ইকবাল হোসেন বলেন, ঘন কুয়াশার কারণে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে মাঝ পথে কোনো ফেরি নোঙর করে রাখতে হয়নি। কুয়াশার ঘনত্ব কমে গেলে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু করা হবে।

    এনআই

    ট্যাগ :

    শরীয়তপুর-চাঁদপুর নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…