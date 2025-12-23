এইমাত্র
  • সরাসরি নিয়োগে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ
  • তারেক রহমানের সংবর্ধনায় আসতে ১০ রুটে চলবে বিশেষ ট্রেন
  • নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংসের অতীত দুর্নাম ঘোচাতে চায় কমিশন: সিইসি
  • ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব
  • স্বর্ণের সঙ্গে বেড়েছে রুপার দামও
  • গ্রিনল্যান্ড আমাদের হতেই হবে: ট্রাম্প
  • ভোটে আর্থিক সাহায্য চেয়ে জারার পোস্ট, ৭ ঘণ্টায় পেলেন ১২ লাখ টাকা
  • টিএফআই সেলে গুম-নির্যাতন: শেখ হাসিনাসহ ১৭ জনের অভিযোগ গঠনের আদেশ আজ
  • পুরান ঢাকায় ১৪ তলা ভবনে আগুন
  • মিসাইল নিয়ে আর কোনো আলোচনায় নয়: ইরান
    • আজ মঙ্গলবার, ৯ পৌষ, ১৪৩২ | ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মাধবপুরে গাড়িচাপায় পথচারী নিহত

    মঈনুল হাসান রতন, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৩৯ এএম
    মঈনুল হাসান রতন, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৩৯ এএম

    মাধবপুরে গাড়িচাপায় পথচারী নিহত

    মঈনুল হাসান রতন, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৩৯ এএম

    হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় অজ্ঞাতনামা গাড়ির চাপায় মো. অলিল মিয়া নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। ভোরে মাধবপুর উপজেলার ব্যাঙ্গাডুবা গেট এলাকায় ঢাকা–সিলেট মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ষাড়েরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।

    হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক পারাপারের সময় অজ্ঞাতনামা একটি গাড়ির চাপায় ওই পথচারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটি দ্রুত পালিয়ে যায়।

    খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

    শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের দেওয়ান জানান, তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরে হবিগঞ্জ পিবিআইয়ের সহায়তায় জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) যাচাই করে নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

    এনআই

    ট্যাগ :

    মাধবপুরে গাড়িচাপায় পথচারী নিহত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…