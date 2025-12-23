মাধবপুরে গাড়িচাপায় পথচারী নিহত

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় অজ্ঞাতনামা গাড়ির চাপায় মো. অলিল মিয়া নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। ভোরে মাধবপুর উপজেলার ব্যাঙ্গাডুবা গেট এলাকায় ঢাকা–সিলেট মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ষাড়েরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।
হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক পারাপারের সময় অজ্ঞাতনামা একটি গাড়ির চাপায় ওই পথচারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটি দ্রুত পালিয়ে যায়।
খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের দেওয়ান জানান, তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরে হবিগঞ্জ পিবিআইয়ের সহায়তায় জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) যাচাই করে নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
