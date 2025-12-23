এইমাত্র
  • সরাসরি নিয়োগে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ
  • তারেক রহমানের সংবর্ধনায় আসতে ১০ রুটে চলবে বিশেষ ট্রেন
  • নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংসের অতীত দুর্নাম ঘোচাতে চায় কমিশন: সিইসি
  • ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব
  • স্বর্ণের সঙ্গে বেড়েছে রুপার দামও
  • গ্রিনল্যান্ড আমাদের হতেই হবে: ট্রাম্প
  • ভোটে আর্থিক সাহায্য চেয়ে জারার পোস্ট, ৭ ঘণ্টায় পেলেন ১২ লাখ টাকা
  • টিএফআই সেলে গুম-নির্যাতন: শেখ হাসিনাসহ ১৭ জনের অভিযোগ গঠনের আদেশ আজ
  • পুরান ঢাকায় ১৪ তলা ভবনে আগুন
  • মিসাইল নিয়ে আর কোনো আলোচনায় নয়: ইরান
    • আজ মঙ্গলবার, ৯ পৌষ, ১৪৩২ | ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংসের অতীত দুর্নাম ঘোচাতে চায় কমিশন: সিইসি

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২০ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২০ পিএম

    নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংসের অতীত দুর্নাম ঘোচাতে চায় কমিশন: সিইসি

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২০ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    আইনের শাসন নিশ্চিত হলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। তিনি বলেন ইসি নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে এই অপবাদ আমরা ঘোচাতে চাই।

    আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে রিটার্নিং অফিসার ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে ইসির বৈঠকে এসব কথা বলেন তিনি।

    সিইসি বলেন, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জবাব দিতে পারবো না। এখানে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নেই।

    কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা ভালো কাজ না করলে, আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়। আপনারা কাজ না করলে, অথরিটি কাজ করবে না। পুরো সিস্টেমই কাজ করবে না। সিস্টেম ঠিক রাখার দায়িত্ব আপনাদের। আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সবাই মিলে পালন করতে হবে। এ সময় সবাইকে সঠিকভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি।

    তিনি আরও বলেন, আমরা প্রমাণ করতে চাই আমরাও সঠিক, সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারি। আইনের শাসন নিশ্চিত হলে, সেটা সম্ভব। আইনের প্রয়োগ সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আইন, বিধি বিধানের আলোকে কাজ করলে, ইসি আপনাদের পাশে থাকবে।

    ট্যাগ :

    নির্বাচন ধ্বংস অতীত কমিশন সিইসি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…