এইমাত্র
  • গৌরনদীতে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের অভিযোগ
  • বরগুনায় জেলের জালে সাড়ে ২২ কেজির কোরাল
  • মোংলা বন্দরের পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে চায় সরকার: নৌপরিবহন মন্ত্রী
  • কুষ্টিয়ায় সিএনজি অটোরিকশা–ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৫
  • দেলদুয়ারে নবনির্বাচিত এমপির মতবিনিময়
  • কিশোরগঞ্জে বাস–সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৪, সড়ক অবরোধ
  • ধর্মীয়-সামাজিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী
  • মেঘনায় ইজারার আড়ালে ফুটপাত বাণিজ্য, অপসারণে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন
  • চলতি মাস থেকে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু করবে সরকার: তথ্যমন্ত্রী
  • পিরোজপুরে ভাষা শহীদদের প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা
    • আজ শনিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমানউল্লাহ আমানের শ্রদ্ধা নিবেদন

    আবু বকর সিদ্দিক, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:২০ পিএম
    আবু বকর সিদ্দিক, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:২০ পিএম

    কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমানউল্লাহ আমানের শ্রদ্ধা নিবেদন

    আবু বকর সিদ্দিক, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:২০ পিএম

    মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেরানীগঞ্জ উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সাবেক ডাকসু ভিপি ও ঢাকা–২ আসনের সংসদ সদস্য আমানউল্লাহ আমান।


    শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।


    আমানউল্লাহ আমান বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নতুন সরকার গঠন করেছে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত এ সরকারের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেড়েছে। “আমরা চাই, একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইনসাফের ভিত্তিতে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠুক,”—বলেন তিনি।


    তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের সময় একুশের চেতনা অবরুদ্ধ ছিল। এখন সেই একুশ মুক্ত। একুশের মূল চেতনা বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন—এই আদর্শ সামনে রেখেই আগামী দিনে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।


    ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমানউল্লাহ আমান বলেন, একুশের অনুপ্রেরণায় মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রকে আরও সংহত করতে তাঁরা কাজ করে যাবেন।

    ইখা

    ট্যাগ :

    আমানুল্লাহ আমান কেরানীগঞ্জ মহান একুশে পালন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…