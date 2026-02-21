উলিপুরে চিরকুট লিখে যুবকের আত্মহত্যা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে আবুল কালাম আজাদ (১৯) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, বেকারত্বজনিত হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর আগে পরিবারের উদ্দেশে একটি চিরকুট লিখে যান তিনি।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত ভোররাতে উপজেলার দলদলিয়া ইউনিয়নের গণকপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্ব ও মানসিক চাপে ভুগছিলেন। কাজের চেষ্টা করেও সফল হতে না পারায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। ঘটনার আগে পরিবারের উদ্দেশে একটি চিরকুট লিখে যান।
চিরকুটে তিনি লেখেন, “প্রিয় পরিবার, আমি অনেক ভাগ্যবান যে তোমাদের মতো পরিবার পেয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার মতো ছেলে পেয়ে তোমরা সুখী নও। কারণ আমি বেকার। সারাজীবন তোমাদের কাছ থেকেই খেয়েছি, কখনো তোমাদের খাওয়াতে পারিনি। আমাকে মাফ করে দিও। আমার জন্য দোয়া করো। আর আমার মতো ছেলে যেন কোনো পরিবারে না জন্মে—এই দোয়া করি।”
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ ইবনে সিদ্দীক বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
ইখা