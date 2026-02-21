‘নির্বাচিত সরকারের অধীনে শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো খুবই আনন্দের’

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন নতুন সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।
আজ শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি সাংবাদিকদের জানান, দীর্ঘ সময় পর একটি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সরকারের অংশ হিসেবে ভাষা শহীদদের সম্মান জানাতে পারা তার জীবনের অন্যতম বড় আনন্দের মুহূর্ত।
ববি হাজ্জাজ বলেন, এর আগে বহুবার তিনি শহীদ মিনারে এসেছেন, কিন্তু এবার গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার ও দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানোর অনুভূতি একেবারেই আলাদা এবং গৌরবের।
প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ওপর আলোকপাত করে বলেন, এবারের একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনেছে, সেই ব্যবস্থার প্রতিনিধি হয়ে শহীদ বেদিতে দাঁড়ানো এক পরম তৃপ্তির বিষয়।
তিনি প্রথমে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে এবং পরে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ববি হাজ্জাজের মতে, একটি নির্বাচিত সরকারের অধীনে জাতীয় দিবসগুলো পালিত হওয়া দেশে সুশাসন ও স্থিতিশীলতারই বহিঃপ্রকাশ।
এইচএ