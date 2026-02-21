এইমাত্র
  • গৌরনদীতে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের অভিযোগ
  • বরগুনায় জেলের জালে সাড়ে ২২ কেজির কোরাল
  • মোংলা বন্দরের পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে চায় সরকার: নৌপরিবহন মন্ত্রী
  • কুষ্টিয়ায় সিএনজি অটোরিকশা–ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৫
  • দেলদুয়ারে নবনির্বাচিত এমপির মতবিনিময়
  • কিশোরগঞ্জে বাস–সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৪, সড়ক অবরোধ
  • ধর্মীয়-সামাজিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী
  • মেঘনায় ইজারার আড়ালে ফুটপাত বাণিজ্য, অপসারণে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন
  • চলতি মাস থেকে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু করবে সরকার: তথ্যমন্ত্রী
  • পিরোজপুরে ভাষা শহীদদের প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা
    • আজ শনিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মব কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে: পানিসম্পদমন্ত্রী

    আব্দুল মালেক নিরব, লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৩৯ পিএম
    আব্দুল মালেক নিরব, লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৩৯ পিএম

    মব কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে: পানিসম্পদমন্ত্রী

    আব্দুল মালেক নিরব, লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৩৯ পিএম

    পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘মব কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশ গড়া সম্ভব নয়।’


    শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে লক্ষ্মীপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।


    মন্ত্রী বলেন, ‘মব মানেই একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ ধরনের পরিস্থিতি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে। যারা দেশ গঠনে বাধা দেবে, তারা দেশের শত্রুতে পরিণত হবে। আমাদের দায়িত্বশীল অবস্থান থেকে কথা বলতে হবে এবং সরকার ও দেশকে সহযোগিতা করতে হবে। কেউ দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য দিলে তার দায়-দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে।’


    ‘হ্যাঁ ভোট’ ও ‘না ভোট’ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন। ‘হ্যাঁ ভোট’ ও ‘না ভোট’ গণভোটের বিষয়। সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। তিনি বলেন, সংসদে বসামাত্রই কার্যক্রম চলবে, এটিই জুলাই জাতীয় সনদের ধারাবাহিকতা।


    এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট হাছিবুর রহমান, সদর উপজেলা পূর্ব বিএনপির সভাপতি মাঈন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজ, সাধারণ সম্পাদক শাহ মো. এমরান, পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম লিটন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রশীদুল হাসান লিংকন এবং জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহিমসহ দলীয় নেতারা।


    এর আগে রাত ১২টা ১ মিনিটে জেলা প্রশাসক মেহেদী হাসান ও পুলিশ সুপার আবু তারেকসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ভাষা শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

    ইখা

    ট্যাগ :

    মব কালচার পানিসম্পদমন্ত্রী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…