গ্রামবাসীর উদ্যোগে তাবু টানিয়ে অস্থায়ী মসজিদ, হরগজ দক্ষিণ পাড়ায় ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার হরগজ ইউনিয়নের দক্ষিণ পাড়া (হুনা পাড়া) এলাকায় গ্রামবাসীর উদ্যোগে তাবু টানিয়ে একটি অস্থায়ী মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়ন ও স্বেচ্ছাশ্রমে স্থানীয় বাসিন্দারা এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি স্থায়ী মসজিদের প্রয়োজন থাকলেও অর্থসংকটের কারণে তা নির্মাণ সম্ভব হয়নি। ফলে মুসল্লিদের নামাজ আদায়ে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছিল। বিশেষ করে জুমা ও রমজান মাসে জামাতে নামাজ পড়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গার অভাব ছিল।
এ অবস্থায় গ্রামের কয়েকজন যুবক ও প্রবীণ ব্যক্তি একত্রিত হয়ে তাবু টানিয়ে অস্থায়ী মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। বাঁশ, ত্রিপল ও কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কাঠামো। ভেতরে জায়নামাজ, পাটি ও কার্পেট বিছিয়ে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
গ্রামবাসীর ভাষ্য, এটি সাময়িক সমাধান। ভবিষ্যতে স্থায়ী মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। এ জন্য সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি ও প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেছেন তারা।
স্থানীয়দের মতে, সীমিত সামর্থ্য নিয়েও গ্রামবাসীর এ উদ্যোগ ধর্মীয় চেতনা ও সামাজিক ঐক্যের একটি দৃষ্টান্ত।
ইখা