এইমাত্র
  • গৌরনদীতে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের অভিযোগ
  • বরগুনায় জেলের জালে সাড়ে ২২ কেজির কোরাল
  • মোংলা বন্দরের পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে চায় সরকার: নৌপরিবহন মন্ত্রী
  • কুষ্টিয়ায় সিএনজি অটোরিকশা–ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৫
  • দেলদুয়ারে নবনির্বাচিত এমপির মতবিনিময়
  • কিশোরগঞ্জে বাস–সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৪, সড়ক অবরোধ
  • ধর্মীয়-সামাজিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী
  • মেঘনায় ইজারার আড়ালে ফুটপাত বাণিজ্য, অপসারণে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন
  • চলতি মাস থেকে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু করবে সরকার: তথ্যমন্ত্রী
  • পিরোজপুরে ভাষা শহীদদের প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা
    • আজ শনিবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ১২০ ফুট উচ্চতার ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’ উদ্বোধন

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০০ পিএম
    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০০ পিএম

    আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ১২০ ফুট উচ্চতার ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’ উদ্বোধন

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০০ পিএম

    মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে গাজীপুরের সফিপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি) একাডেমি প্রাঙ্গণে দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’ উদ্বোধন করা হয়েছে।

    শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকালে বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা-স্তম্ভটির উদ্বোধন করেন। পরে সুউচ্চ স্তম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলে একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রশিক্ষণরত সদস্যদের মধ্যে আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

    একাডেমি সূত্রে জানা গেছে, ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’-এর উচ্চতা ১২০ ফুট। এতে উত্তোলিত জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ২৮ ফুট এবং প্রস্থ ১৬ দশমিক ৮ ফুট। আয়োজকদের দাবি, এটি দেশের সর্বোচ্চ পতাকা-স্তম্ভ।

    উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি দেশের সর্ববৃহৎ জনসম্পৃক্ত বাহিনী হিসেবে জাতীয় অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় ৫ লাখ ৭০ হাজার সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালন করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর মধ্যে সর্বাধিক।

    তিনি আরও বলেন, ভাষাশহিদ আব্দুল জব্বার এ বাহিনীর একজন প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ বাহিনীর সদস্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’ গৌরবময় অতীত ও দায়িত্বশীল ভবিষ্যতের প্রতীক হয়ে থাকবে।

    অনুষ্ঠানে বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুনূর রশীদ, একাডেমির কমান্ড্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) ও উপমহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আবছারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

    বক্তারা বলেন, ‘চির উন্নত বিজয় নিশান’ কেবল একটি স্থাপনা নয়; এটি ভাষা আন্দোলনের চেতনা, আত্মত্যাগ ও শৌর্যের দৃশ্যমান প্রতীক। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নে বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্তের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

    ইখা

    ট্যাগ :

    আনসার ভিডিপি পতাকা স্তম্ভ একাডেমি গাজীপুর উদ্বোধন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…