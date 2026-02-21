বরগুনায় জেলের জালে সাড়ে ২২ কেজির কোরাল

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    মো. মোস্তাফিজ, তালতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:৩৫ পিএম
    বরগুনার তালতলীতে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এক জেলের জালে ধরা পড়েছে ২২ কেজি ৫০০ গ্রাম ওজনের একটি কোরাল মাছ। পরে উন্মুক্ত ডাকের মাধ্যমে মাছটি ১৯ হাজার ১২৫ টাকায় বিক্রি করা হয়।


    শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের ফকিরহাট এলাকার জেলে মান্নান খানের জালে মাছটি ধরা পড়ে।


    জানা যায়, শুক্রবার রাতে ফকিরহাট সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের মোহনায় মাছ ধরতে জাল ফেলেন মান্নান খান। শনিবার সকালে জাল তুলতে গিয়ে বড় আকারের কোরাল মাছটি দেখতে পান তিনি। পরে মাছটি তালতলী বাজারে নিয়ে মৎস্য ব্যবসায়ী শহিদুল হক তালুকদারের আড়তে তোলা হয়। সেখানে কেজিপ্রতি ৮৫০ টাকা দরে দর হাঁকা হলে স্থানীয় ব্যবসায়ী মো. বশির মৃধা ১৯ হাজার ১২৫ টাকায় মাছটি কিনে নেন।


    মৎস্য ব্যবসায়ীরা জানান, মাছটির রং কিছুটা সাদাটে হয়ে যাওয়ায় প্রত্যাশিত দাম পাওয়া যায়নি। মাছটি আরও সতেজ থাকলে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হতে পারত।


    তালতলী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ভিক্টর বাইন বলেন, সরকার নির্দিষ্ট সময়ে সাগর ও নদ-নদীতে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে। পাশাপাশি অবৈধ জাল ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে নদীতে মাছের প্রজনন ও বৃদ্ধি বেড়েছে। এরই সুফল হিসেবে বড় আকারের কোরাল ধরা পড়ছে।

    ট্যাগ :

