এইমাত্র
  • কুষ্টিয়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ৫
  • প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এলাকা থেকে ৬ জনকে হেফাজতে নিলো পুলিশ
  • রমজানে ওমরাহ পালনে নতুন নির্দেশনা জারি
  • যে কারণে ভারতের স্পাইসজেট বাংলাদেশের আকাশসীমায় নিষিদ্ধ
  • ৪০ লাখ টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে ভারতে গিয়েছিলেন সেই মাহদী
  • ’বিএনপি সংস্কার পরিষদে শপথ না নিলে ৫ বছর ক্ষমতায় থাকা কঠিন হবে’
  • শিক্ষকদের বদলি নিয়ে নতুন খবর জানাল মাউশি
  • পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের দখল জোরদার, সংকটে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ
  • মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংসদ বসতে পারে
  • পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা ভারতে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
    • আজ রবিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আইন-আদালত

    প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এলাকা থেকে ৬ জনকে হেফাজতে নিলো পুলিশ

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৫৫ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৫৫ পিএম

    প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এলাকা থেকে ৬ জনকে হেফাজতে নিলো পুলিশ

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৫৫ পিএম

    রাজধানীর গুলশানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বাসভবন এলাকা থেকে ৫ নারীসহ ৬ জনকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

    শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলের দিকে তাদের হেফাজতে নেয়ার পর গুলশান থানায় নেয়া হয়।

    পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকেলের দিকে ৫ জন নারী ও একজন পুরুষসহ মোট ৬ জন প্রধানমন্ত্রীর কাছে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা চাইতে তার বাসভবনের সামনে অবস্থান করছিলেন। সেখানে দায়িত্বরত বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যরা বুঝিয়ে তাদের সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেও সরতে রাজি হননি তারা। পরবর্তীতে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুলশান থানায় জানানো হলে পুলিশ এসে ওই ৬ জনকে থানায় নিয়ে যায়।

    বিষয়টি নিশ্চিত করে গুলশান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রাকিবুল হাসান গণমাধ্যমকে জানান, প্রধানমন্ত্রীর কাছে সহযোগিতা চাইতে তারা সেখানে অবস্থান করছিলেন। দায়িত্বরত নিরাপত্তা সদস্যরা বুঝানোর পরও তারা সরতে না চাইলে বিষয়টি আমাদের জানানো হয়।

    পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, ওই ৬ জনকে থানায় আনার পর ইফতার করানো হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হবে বলেও জানিয়েছে তিনি।

    এফএস

    ট্যাগ :

    প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…