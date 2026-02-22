এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    বাঘায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহবধূর মৃত্যু

    মোস্তাফিজুর রহমান, বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩২ পিএম
    রাজশাহীর বাঘায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অনুপারভীন বেগম (৩৩) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। 


    রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে গড়গড়ি ইউনিয়নের সরেরহাট গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।


    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অনুপারভীন বেগম নিজ বাড়িতে অটোভ্যানের বিদ্যুতের সুইচ খুলতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।


    পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।


    নিহত অনুপারভীন বেগম সরেরহাট গ্রামের কাউসার আলীর স্ত্রী।


    এ বিষয়ে বাঘা থানার ওসি সেরাজুল হক বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে তারা অবগত রয়েছেন এবং অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।


    এসআর

    গৃহবধূর মৃত্যু রাজশাহী

