    • আজ সোমবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    সাকিব ফিরলে বিশ্বকাপ পর্যন্ত সার্ভিস দিতে পারবে, দাবি আশরাফুলের

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:১২ পিএম
    ২০২৪ সালে শেষবার বাংলাদেশের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন সাকিব আল হাসান। এরপর থেকে লাল সবুজের জার্সিতে দেখা যায়নি তাকে। পরে দেশের মাটিতে অবসর নেওয়ার কথা জানালেও শেষ পর্যন্ত ফিরতে পারেননি। সম্প্রতি বাংলাদেশ দলে আবারো জোরেশোরে উঠেছে সাকিবের নাম।


    এ নিয়ে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল আজ বলেন, ‘‘ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ওর যে বয়স, ৩৭ বা ৩৮, সহজেই সে এক ফরম্যাট চিন্তা করলে আরামসে ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাংলাদেশকে সার্ভিস দিতে পারবে। এটা আমাদের জন্য লাভ হবে। ওর মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় যদি থাকে, ব্যাটিং-বোলিং দুইটা কাজই করতে পারে। আমাদের জন্য ভালো হবে, যদি তাকে আমরা পাই।’’


    পরে জাতীয় দলে কোন কোন জায়গায় ঘাটতি রয়েছে সেই প্রশ্নের জবাবে আশরাফুল বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে যদি টেস্ট দেখেন, খুব চমৎকার সেটআপ। টি-২০ দল দেখেন, সেই দলও ভালো করছে। ওয়ানডে অনেক দিন পরপর খেলছি। সেই জায়গায় গ্যাপ আছে। যারা আছে, তারা বিসিএল সিরিয়াসলি নিলে জায়গাগুলো পূরণ করতে পারবে। তবে ম্যাচ উইনিং পারফরম্যান্স প্রয়োজন। বিসিএলের পর বলতে পারব কোন জায়গায় প্রয়োজন বেশি।’’


    ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে হলে কিছু হিসেব মেলাতে হবে বাংলাদেশকে। আশরাফুল বলেন, ‘‘আমরা তিন ফরম্যাটের মধ্যে দুটোতেই ভালো খেলছি। ওয়ানডে এক-দেড় বছর ধরে পিছিয়ে আছি। অথচ এটাই আমাদের সেরা ফরম্যাট ছিল। এই ফরম্যাটে আমাদের মুশফিক, রিয়াদ, সাকিব- তিন জন বড় খেলোয়াড় মিডল অর্ডারের চলে যাওয়ার পর… যারাই খেলছে পারফর্ম করছে। তবে ফলাফল আসছে না।’’


    ‘‘২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে হলে টপ এইটে থাকতে হবে। প্রতিটি সিরিজ, প্রতিটি ম্যাচ ইম্পরট্যান্ট। আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করছি। কীভাবে সরাসরি ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে পারি, সেটা নিয়ে ভাবছি।’’


    এবি 

    সাকিব আশরাফুল

