    দেশজুড়ে

    চিকিৎসকদের সঠিকভাবে রোগীদের সেবা দিতে হবে: আজহারুল ইসলাম 

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০২ পিএম
    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০২ পিএম

    চিকিৎসকদের সঠিকভাবে রোগীদের সেবা দিতে হবে: আজহারুল ইসলাম 

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০২ পিএম


    রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমীর এ টি এম আজহারুল ইসলাম চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা লোকজনদের ভালোভাবে চিকিৎসা সেবা দিতে হবে। রোগীর সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। আপনারা যারা সরকারি হাসপাতালে চাকরি করেন রোগীদের সেবার জন্যই আপনাদের বেতনভাতা দেওয়া হয়। তাই মনে রাখবেন আপনাদের বেতনে সবার টাকাই রয়েছে। 


    সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলায় পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নেমে তিনি পৌরশহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কারের উদ্বোধন করেন ও বদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে সেখানকার খোঁজখবর নেন। 


    পরিচ্ছন্নতা অভিযানের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা সারাদেশ ব্যাপি এ অভিযান চালাচ্ছি। এ অভিযান আমাদের চলবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেহমনকে ভালো রাখে। পরিবেশকে সুন্দর রাখে। আমাদের পরিবেশ ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। এলাকার উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন জামাতের অন্যতম শীর্ষ এ নেতা। 


