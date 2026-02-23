চকরিয়ায় নালায় পড়ে শিশুর মৃত্যু

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নের মরণঘোনা এলাকায় সড়কের পাশে ডোবা নালায় পড়ে সাইফুল ইসলাম (৪) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত সাইফুল ইসলাম ওই ইউনিয়নের পুরিত্যাখালী (৬ নম্বর ওয়ার্ড) এলাকার দিনমজুর সেলিমের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির পাশের রাস্তায় পানি চলাচলের নালার পাশে খেলার সময় অসাবধানতাবশত পা পিছলে পানিতে পড়ে যায় সাইফুল। পরে স্থানীয় লোকজন হাঁটার সময় শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে চিৎকার করলে পরিবারের লোকজন ছুটে আসে। নালা থেকে উদ্ধার করে তাকে চকরিয়া সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন। ছোট্ট সাইফুলের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
