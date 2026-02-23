এইমাত্র
    ধরলা সেতুর গুরুত্বপূর্ণ নাট চুরি, ঝুঁকিতে সেতুর নিরাপত্তা

    এস এম ফয়সাল শামীম, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৩০ পিএম
    কুড়িগ্রামে ধরলা সেতুর অবকাঠামোতে ব্যবহৃত লোহার নাট চুরির ঘটনা ঘটেছে। রোববার (২২ ফেরুয়ারি) রাতে দুর্বৃত্তরা সেতুর মূল স্প্যানের দুইটি লোহার নাট খুলে নিয়ে যায়। এতে সেতুটিতে যে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ সেতুটি দিয়ে কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বরী ভুরুঙ্গামারী হাজার হাজার যান বাহন চলচল করে।

    স্থানীয় বাসিন্দা গোলজার ও মালেক জানান, সকালে পথচারীরা সেতুর মূল কাঠামোর সাথে জয়েন্টের নাট চুরি হওয়া অংশ দেখতে পেয়ে বিষয়টি টের পান। এবং পথচারীরা খুবই আতংকিত হয়ে ওঠে।

    পথচারীর বলেন, এ ধরনের চুরি শুধু সম্পদের ক্ষতিই নয়, জননিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। আমরা এর বিচার চাই।

    এ বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কুড়িগ্রামের নির্বাহী প্রকৌশলী মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলেন, সেতুটির নাট চুরি হওয়ার বিষয়টি শুনেছি। এতে আতংকের কিছুই নেই। নাট দুটি লাগাতে বলা হয়েছে। আমরা বিষটে দ্রুত দেখছি

