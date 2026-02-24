আগের পোশাকে ফিরতে চায় পুলিশ

এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আইন-আদালত

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৩৬ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৩৬ এএম

    বাংলাদেশ পুলিশের বিদ্যমান পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ ও আপত্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনটির দাবি, মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের মতামত উপেক্ষা করে এবং পর্যাপ্ত গবেষণা ছাড়াই নতুন পোশাক নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে, যা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

    সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই আপত্তির কথা জানানো হয়।

    বিবৃতিতে বলা হয়, ২০০৩-০৪ সালে দীর্ঘ যাচাই-বাছাই শেষে পুলিশের বর্তমান পোশাকটি নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা এ দেশের আবহাওয়া ও পুলিশ সদস্যদের গায়ের রঙের সঙ্গে মানানসই।

    কিন্তু সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার যে নতুন পোশাক নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছে, সেখানে পেশাদার সদস্যদের মতামত নেওয়া হয়নি। এর ফলে নতুন পোশাকটি অন্য কোনো বাহিনীর ইউনিফর্মের সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের সময় পুলিশকে সাধারণ মানুষের কাছে শনাক্ত করা কঠিন করে তুলবে।

    অ্যাসোসিয়েশন মনে করে, পোশাক পরিবর্তন একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ নতুন পোশাকের পেছনে খরচ না করে বাহিনীর আধুনিকায়ন, থানা পর্যায়ে যানবাহন সরবরাহ এবং লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির পেছনে ব্যয় করা অনেক বেশি যুক্তিসংগত হবে।

