এবার ভিনিসিয়ুসকে ‘বানর’ বলে নিষিদ্ধ হলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড

গত সপ্তাহে বেনফিকার মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নকআউট প্লে অফে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার হন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী মন্তব্যের অভিযোগ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ম্যাচের মাঝপথে প্রায় ১০ মিনিট বন্ধ ছিল খেলা। এই ঘটনায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলো উয়েফা। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ান্নিকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের শীর্ষ সংস্থা।
আগামীকাল (বুধবার) সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে দ্বিতীয় লেগ খেলবে দুই দল। এই ম্যাচে প্রেস্তিয়ান্নিকে খেলানো যাবে না। প্রথম লেগ ১-০ গোলে জিতেছে মাদ্রিদ ক্লাব।
ভিনিসিয়ুস একমাত্র গোলের পর বেনফিকার কর্নার ফ্ল্যাগের সামনে গিয়ে উন্মত্ত উদযাপন করেন ভিনিসিয়ুস। সামনে ছিলেন স্বাগতিক দর্শকরাও। বিষয়টি মোটেও ভালো লাগেনি প্রেস্তিয়ান্নি ও বেনফিকার অন্য খেলোয়াড়রা।
কিছুক্ষণ পরই ভিনিসিয়ুস প্রেস্তিয়ান্নির বিরুদ্ধে বর্ণবাদী মন্তব্যের অভিযোগ আনেন। রেফারি ম্যাচ বন্ধ করে দেন। তার সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপে জানান, প্রেস্তিয়ান্নি জার্সিতে মুখ ঢেকে ‘বানর’ বলেছিলেন ব্রাজিলিয়ানকে। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড উয়েফাকে জানান, বর্ণবাদী কোনো মন্তব্য তিনি করেননি। ‘সমকামীবিরোধী’ একটি শব্দ ব্যবহার করেন তিনি।
আপাতত তাকে দ্বিতীয় লেগের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উয়েফার তদন্ত চলমান। তদন্ত শেষে বর্ণবাদী মন্তব্যের কারণে দোষী সাব্যস্ত হলে উয়েফার ডিসিপ্লিনারি আচরণবিধি অনুযায়ী ১০ ম্যাচ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হতে পারেন তিনি।
এবি